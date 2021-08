Sufjan Stevens y Angelo De Augustine estrenan dos nuevas canciones

Canciones: Fictional California y Back to Oz

Artista: Sufjan Stevens y Angelo De Augustine

Pertenece a: Su próximo disco, A Beginner’s Mind, que llegará el 24 de septiembre a través de Asthmatic Kitty Records.

Sobre la canción (en este caso, Back To Oz): En primer lugar, ha hablado De Augustine: “Es una canción que había escrito principalmente en casa en California. Terminamos su letra después de ver Return to Oz. Las letras hacen referencia a una erosión de la realidad interna de un personaje central. La pérdida de la inocencia es el ímpetu de un viaje para encontrar la verdad interior. En la película, Dorothy regresa al mundo de Oz para encontrar su paisaje en ruinas y sus ciudadanos congelados en piedra. Solo ella puede encontrar las zapatillas de rubí y devolver la paz a Oz. Solo nosotros podemos salvarnos a nosotros mismos, pero primero tenemos que recordar quiénes somos realmente”.

Por su parte, Stevens añade: “Angelo es más conocido por sus grabaciones caseras íntimas. Su música es tranquila y confesional, así que para Back to Oz decidimos apostar por algo más llamativo. La canción tiene un ritmo de guitarra divertido, así que le pusimos bajo y batería, y Angelo incluso grabó su primer solo de guitarra eléctrica. Es una canción triste, sobre todo sobre la desilusión, pero también tiene un gran ambiente de fiesta”.

¿Dónde puedo escucharla? En plataformas digitales como Apple Music o Spotify a través de este enlace.

¿Hay videoclip? En el caso de Back To Oz, hay un video musical dirigido por Alex Horan y animado por Clara Murray.

Y también un visual para Fictional California:

¿Tenemos tracklist de disco? Sí, y os lo dejamos a continuación.

01 Reach Out

02 Lady Macbeth in Chains

03 Back to Oz

04 The Pillar of Souls

05 You Give Death a Bad Name

06 Beginner’s Mind

07 Olympus

08 Murder and Crime

09 (This Is) The Thing

10 It’s Your Own Body and Mind

11 Lost in the World

12 Fictional California

Sobre Sufjan Stevens

Nacido en Michigan, el cantante y compositor Sufjan Stevens es el creador de un estilo de música folk que va más allá de sus formas tradicionales, logrando abarcar todo el espectro de lo que se conoce como Americana. Un personaje algo excéntrico y misterioso, Stevens suele embarcarse en ambiciosos proyectos artísticos. Uno de ellos consistía en grabar 50 discos, inspirados en cada uno de los 50 estados de su país. Si bien Stevens probablemente nunca llegará a finalizarlo, los dos álbumes resultantes de este proyecto hasta la fecha, Greetings from Michigan (2003) y Come on Feel the Illinoise (2005), fueron aclamados por la crítica como verdaderas obras maestras.

Fuente: Apple Music