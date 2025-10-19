Sugar vuelve con todo: nuevo single, gira y reedición de su debut

Treinta años después de su último material conjunto, Sugar ha vuelto a la vida con una noticia que ha sacudido el corazón del rock alternativo: el trío liderado por Bob Mould, junto al bajista David Barbe y el batería Malcolm Travis, ha lanzado House of Dead Memories, su primer single desde 1995, y ha anunciado una mini gira por Nueva York y Londres en mayo de 2026.

La canción, publicada por Granary Music y BMG, mantiene el ADN melódico y guitarrero que convirtió a Sugar en una banda de culto en los 90. Según declaraciones de Mould a Rolling Stone, el tema trata sobre una relación fallida, pero lo que realmente destaca es el reencuentro en el estudio Tiny Telephone de Oakland, donde los tres miembros originales grabaron juntos por primera vez en décadas.

La gira incluirá dos fechas en el Webster Hall de Nueva York (2 y 3 de mayo) y otras dos en el Kentish Town Forum de Londres (23 y 24 de mayo). Además, como parte del regreso, se publicará una edición especial en vinilo de Copper Blue – The Singles Collection, un box set de cuatro LPs que recopila los singles, caras B y arte original del debut de la banda, coincidiendo con el Record Store Day Black Friday el 28 de noviembre.

Este regreso no es solo una celebración nostálgica. Mould ha dejado claro que el futuro de Sugar dependerá de la respuesta del público: “No quiero adelantarme demasiado. Las reacciones guiarán lo que venga, ya sean más canciones o más conciertos. Los tres estamos abiertos a lo que se sienta bien”.

De Hüsker Dü a Sugar: la evolución de Bob Mould y su banda más melódica

Tras la disolución de Hüsker Dü en 1988, Bob Mould emprendió una carrera en solitario que incluyó los álbumes Workbook (1989) y Black Sheets of Rain (1990), pero fue en 1992 cuando decidió formar Sugar, junto a David Barbe (ex Mercyland) y Malcolm Travis (ex Human Sexual Response). El trío nació en Mineápolis y rápidamente se convirtió en una referencia del rock alternativo y el power pop de los 90.

Su debut, Copper Blue (1992), fue un éxito crítico y comercial, con temas como Helpless y If I Can’t Change Your Mind rotando en MTV y conquistando el décimo puesto en las listas británicas. El álbum fue nombrado “Disco del Año” por NME, consolidando a Sugar como una banda esencial de la década. En 1993 lanzaron el EP Beaster, más oscuro y agresivo, compuesto por descartes del primer disco, que alcanzó el tercer puesto en Reino Unido. Su segundo y último álbum, File Under: Easy Listening (1994), mantuvo el pulso melódico pero no logró el mismo impacto que su debut.

La banda se disolvió en 1995, dejando una discografía breve pero influyente. Desde entonces, Mould ha seguido una prolífica carrera en solitario, con más de quince álbumes, el más reciente Here We Go Crazy (2025), que lo mantiene activo en giras y grabaciones. El regreso de Sugar no solo reactiva una de las formaciones más queridas del rock alternativo, sino que también reabre una etapa que parecía cerrada para siempre.

Comparte tus opiniones en CrazyMinds, nuestras redes sociales (Instagram, Twitter o Bluesky) o nuestro canal oficial de Whatsapp.