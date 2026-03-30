Suki Waterhouse vuelve con “Back in Love”, su primer single para Island y una declaración de identidad renovada

Suki Waterhouse inaugura una nueva etapa en su carrera con “Back in Love”, su primer lanzamiento desde que fichó por Island Records hace más de seis meses. La canción, escrita junto a sus colaboradores habituales Natalie Findlay y Jules Apollinaire —quien también firma la producción—, llega acompañada de un videoclip dirigido por Kaz Firpo, donde la artista desata una oleada de afecto colectivo en un club elegante mientras una sección de metales impulsa el tema hacia un brillo casi cinematográfico.
Waterhouse explica que el título del single encierra más de una lectura: “La frase ‘Back in Love’ refleja muchas ideas. Para mí, se trata de volver a tu sentido del yo después de haber atravesado un cambio de identidad”. Esa búsqueda de equilibrio personal y emocional se refleja en una canción que combina sensibilidad pop, arreglos cálidos y un enfoque vocal más seguro que nunca.
Por ahora, no hay más detalles sobre su debut con Island, que llegará tras Memoir of a Sparklemuffin, su último disco para Sub Pop publicado en 2024. Aquel trabajo la llevó a un nuevo nivel de visibilidad gracias a temas como “My Fun”, “OMG” y “To Love”, consolidando su transición definitiva de actriz y modelo a figura sólida dentro del pop alternativo. Tras una temporada alejada de los escenarios desde que abrió para Laufey en arenas norteamericanas el pasado otoño, Waterhouse regresará en verano con varias fechas confirmadas: Lollapalooza el 31 de julio, Hinterland el 2 de agosto y conciertos en Seattle y Portland los días 6 y 7.
“Back in Love” funciona como una carta de presentación para esta nueva etapa: un regreso luminoso, seguro y lleno de intención, que apunta a un futuro discográfico donde Waterhouse parece más dueña de su narrativa que nunca.
Suki Waterhouse, una trayectoria que convirtió la reinvención en el eje de su identidad artística
Desde sus primeros pasos en la música, Suki Waterhouse ha construido una carrera marcada por la evolución constante. Tras años compaginando cine, moda y composición, su debut en largo con I Can’t Let Go y su posterior Memoir of a Sparklemuffin mostraron una voz cada vez más definida, capaz de moverse entre el pop alternativo, el folk suave y una estética sonora profundamente personal. Su crecimiento se ha visto impulsado por colaboraciones clave, giras internacionales y una presencia escénica que ha ido ganando solidez con cada lanzamiento. Ahora, con su fichaje por Island Records y el estreno de “Back in Love”, Waterhouse abre un capítulo que promete mayor ambición, más control creativo y una madurez artística que la sitúa como una de las voces más interesantes del pop contemporáneo.
