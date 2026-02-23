Sunn O))) afinan su regreso con “Butch’s Guns” y una gira europea que promete sacudir el verano

Los siempre imponentes Sunn O))) vuelven a dejar claro que el drone-metal sigue siendo un territorio fértil para la exploración sonora. El dúo publica “Butch’s Guns”, un nuevo avance de su inminente álbum homónimo bajo Sub Pop, previsto para el 3 de abril. El tema llega apenas un mes después de “Glory” y confirma que la banda está en plena forma creativa.

Además del lanzamiento, Sunn O))) amplían su hoja de ruta en directo con un tramo europeo que arrancará el 23 de julio en Zúrich y pasará por ciudades como Ámsterdam, Londres, Berlín, Bristol o Brighton. Una gira que se suma a las fechas norteamericanas ya anunciadas y que, según la propia banda, aún no está cerrada.

Este regreso discográfico llega tras su fichaje por Sub Pop el pasado octubre, movimiento que celebraron con tres singles: “Eternity’s Pillars”, “Raise the Chalice” y “Reverential”. Sus últimos trabajos de estudio, Life Metal y Pyroclasts, datan de 2019, mientras que en 2021 publicaron el directo Metta, Benevolence, grabado para el programa de Mary Anne Hobbs en BBC Radio 6 Music.

Con “Butch’s Guns”, Sunn O))) reafirman su capacidad para convertir la densidad en un lenguaje propio y para mantener viva una escena que, aunque minoritaria, sigue encontrando nuevas formas de expandirse.

