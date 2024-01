Sunny Day Real Estate regresan con su primera canción en una década: «Novum Vetus»

Sunny Day Real Estate ha roto su largo silencio con el lanzamiento de su primera canción original en 10 años: Novum Vetus. El tema, que dura siete minutos, fue concebido originalmente en 1997, cuando el grupo se reunió por primera vez para grabar How It Feels to Be Something On. Los miembros originales Jeremy Enigk, Dan Hoerner y William Goldsmith han contado con la colaboración de los nuevos integrantes Greg Suran y Chris Jordan para dar forma a Novum Vetusen el London Bridge Studio de Seattle. La canción viene acompañada de un videoclip, que se puede ver a continuación:

Novum Vetus no es el único regalo que Sunny Day Real Estate han preparado para sus fans. La banda también ha aprovechado la sesión de grabación para regrabar en directo su icónico álbum de debut de 1994, Diary, que celebra su 30º aniversario este año. Diary – Live at London Bridge Studio saldrá a la venta el 3 de mayo. Además, Sunny Day Real Estate se embarcarán en una gira para conmemorar el aniversario de Diary, tocando el disco al completo.

Últimas novedades de Sunny Day Real Estate

La última vez que Sunny Day Real Estate publicaron música nueva fue en 2014, cuando lanzaron el tema Lipton Witch. Se reunieron de nuevo en 2022 para ofrecer sus primeros conciertos desde 2010, y continuaron actuando en más escenarios el año pasado.

Sunny Day Real Estate son considerados como uno de los pioneros del emo-rock, un género que combina la intensidad emocional del hardcore con la sensibilidad melódica del indie rock. Su influencia se ha dejado sentir en bandas posteriores como Jimmy Eat World, Dashboard Confessional o Paramore.