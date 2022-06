Canción: Superorganism – «Into The Sun»

A tan solo unos días de liberar su segundo disco de estudio llamado World Wide Pop, previsto para ver la luz el 15 de julio, Superorganism nos deleita con Into The Sun, pero no vienen solos, les acompaña Stephen Malkmus, Gen Hoshino y Pi Ja Ma.

La canción viene acompañada de un video -muy lindo, por cierto- que conjunta animación 2D y 3D, con colores brillantes y poco de psicodelia.

Sobre la canción, comentan: «El disco entero trata de combinar diferentes escalas y mundos, así que fue un verdadero reto poder hacer un mix de Gen dentro de una canción con Malkmus y Pi Ja Ma. Es una canción despreocupada, algo acerca de estar en tu propia burbuja, así que traer a estos artistas de Francia, Estados Unidos y Japón en ese mundo reconecta al universo SuperO con esas otras burbujas – ¡un poco así como un multiverso!»

Sobre Superorganism

Superorganism es un colectivo de art-pop indie cuyos ocho miembros provienen de Nueva Zelanda, Japón, Australia, Corea del Sur y el Reino Unido. El grupo está compuesto principalmente por músicos que se conocieron por primera vez en línea, y siete de ellos vivían juntos en una casa en Londres cuando formaron Superorganism en 2017. Su álbum debut homónimo de 2018 incluía el sencillo Everybody Wants to Be Famous, y en 2022 volverán con World Wide Pop.

Fuente: Apple Music

Discografía de Superorganism

Superorganism (2018)

World Wide Pop (2022)

