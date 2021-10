Swedish House Mafia y The Weeknd estrenan colaboración con «Moth To A Flame»

Artista

Swedish House Mafia y The Weeknd

¿Por qué es noticia?

Ha sido una gran semana para los seguidores de Swedish Group Mafia, que han anunciado su primera gira mundial desde su reunión, así como un single colaborativo con nada menos que The Weeknd titulado Moth To A Flame.‎

Sobre la canción y el vídeo

‎La canción aparecerá en el próximo tercer álbum de estudio de Swedish House Mafia, Paradise Forever, que se publicará a principios de 2022.‎ Desde su retorno, es el tercer single de Swedish House Mafia tras It Gets Better y Lifeline con Ty Dolla $ign y 070 Shake.

Sobre la gira

El trío anunció su primera gira mundial desde 2019, con un total de 44 ciudades anunciadas hasta el momento, destacando, en nuestro caso, la parada prevista en Madrid el el 14 de octubre de 2022.

Swedish House Mafia y The Weeknd – Moth To A Flame

Sobre Swedish House Mafia

A ningún melómano que se precie le ha podido pasar desapercibida la irrupción de Swedish House Mafia en el panorama musical internacional. Con sus temas inconfundibles y el talento de sus tres fundadores, el sonido electrónico alcanzó cotas inimaginables en los veranos de medio mundo. Sebastian Ingrosso, Axwell y Steve Angello pasaron a ser, en el 2009, auténticas figuras de la música progresiva, llevando la EDM a lo más alto. Aunque en el 2013 la agrupación sueca se disolvió, todavía puedes disfrutar de su mejor sonido en una playlist que rescata sus temas para ponerte al día.

Fuente: Apple Music

Descubre algunos de sus mayores éxitos

PRÓXIMOS CONCIERTOS

No te pierdas la agenda del artista y descubre las próximas ciudades y festivales donde va a actuar en directo.

¡Te esperamos en Telegram!

¡Suscríbete a nuestro canal de Telegram y no vuelvas a perderte ninguna novedad!