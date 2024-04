Swim Deep se sumerge en la nostalgia con «First Song»

Swim Deep ha capturado la esencia de la nostalgia y la madurez con su último sencillo, First Song. Este tema es el segundo sencillo de su esperado álbum There’s A Big Star Outside, que se lanzará el 7 de junio. Producido por Bill Ryder-Jones, el sencillo marca una nueva era para la banda, que ha estado relativamente tranquila desde su último álbum en 2015.

El vocalista Austin Williams reflexiona sobre la canción: «Este tema surgió después de que Cavan me introdujera a Mogwai, y me obsesioné con este bucle arpegiado que había creado. Es una de esas canciones que simplemente irrumpió y el bajo se hizo solo». Con letras profundamente personales, First Song se sumerge en la afinidad de la banda por el shoegaze nebuloso, mezclándolo con melodías suavemente oscilantes y algunas de las mejores vocales de Williams hasta la fecha.

Los planes futuros de Swim Deep incluyen una gira por el Reino Unido en junio, coincidiendo con el lanzamiento del álbum.

Tracklist de There’s A Big Star Outside

1. How Many Love Songs Have Died In Vegas?

2. Very Heaven

3. These Words

4. Robin

5. Don’t Make Me A Stranger

6. First Song

7. Big Star

8. It’s Just Sun In Your Eyes

9. So Long, So Far (Marble-Bellied Baby)

10. Fire Surrounds