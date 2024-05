Swim Deep siguen el viaje estelar de su nuevo disco con “Very Heaven”

La banda británica Swim Deep emerge de las profundidades creativas con su nuevo sencillo Very Heaven, una pieza clave de su cuarto álbum There’s A Big Star Outside. La canción, que destila una calidez rica y una visión honesta de las relaciones, es el resultado de una colaboración estrecha con el productor Bill Ryder-Jones.

El vocalista Austin Williams describe Very Heaven como un momento crucial, nacido de una melodía incompleta de Ryder-Jones que encontró su hogar en el universo de Swim Deep. La canción toma su nombre de una cita de William Wordsworth y, líricamente, refleja los pensamientos y sentimientos de Williams en el umbral de la paternidad.

El álbum There’s A Big Star Outside se presenta como el más introspectivo de la banda, influenciado por la reciente paternidad y matrimonio de Williams. Con una sensibilidad y vulnerabilidad renovadas, el álbum promete ser un reflejo de las relaciones personales y la conexión con su hija.

Tracklist de Swim Deep – There’s A Big Star Outside

How Many Love Songs Have Died In Vegas? Very Heaven These Words Robin Don’t Make Me a Stranger First Song Big Star It’s Just Sun In Your Eyes So Long, So Far (Marble-Bellied Baby) Fire Surrounds

Swim Deep: Navegando por las Corrientes del Indie Pop

Desde su formación en Birmingham, Inglaterra, en 2011, Swim Deep ha surcado las aguas del indie pop con una discografía que refleja su evolución constante. Con Austin Williams al timón vocal, la banda lanzó su álbum debut Where the Heaven Are We en 2013, marcando su territorio con un sonido dream pop y shoegaze. Su segundo álbum, Mothers, llegó en 2015, mostrando una madurez y experimentación que amplió su horizonte musical. Tras cambios en su formación, Swim Deep presentó Emerald Classics en 2019, un trabajo que consolidó su lugar en la escena indie. Con cada álbum, la banda ha demostrado su habilidad para adaptarse y explorar nuevas profundidades sonoras, manteniendo siempre un núcleo de pop psicodélico que les caracteriza.

Sumérgete en el universo sonoro de Swim Deep con su playlist de grandes éxitos en Spotify. Una selección que captura la esencia de su viaje musical, desde las vibraciones oníricas de sus inicios hasta las melodías introspectivas más recientes. Descubre la evolución de la banda y déjate llevar por la corriente de su creatividad. Escucha ahora en This Is Swim Deep.