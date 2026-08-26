Sylvan Esso siguen soltando piezas de Ow ∞, el álbum con el que el dúo de Durham anunció hace unas semanas su regreso tras cuatro años de silencio discográfico. Hoy han compartido “On & On”, tercer adelanto del disco tras el giro hacia el ruido de guitarras de “Hot Slob” y la meditación nocturna con muestra de Sigur Rós de “Concrete Glen”, a apenas dos semanas de que Ow ∞ llegue por fin a las tiendas.

Buscando la calma en medio del caos

“On & On” es una canción de humor cambiante: arranca con un punteo suave y casi tímido antes de derivar hacia breakbeats sincopados y algo frenéticos, como si Amelia Meath y Nick Sanborn quisieran retratar musicalmente esa sensación de moverte medio dormido por un mundo que va demasiado deprisa, hasta encontrar por fin sincronía con lo que te rodea. El single explora la sanación y la conexión con la naturaleza como vías de escape, en la línea temática del resto del disco. El vídeo que lo acompaña, un visualizador, muestra a Meath y Sanborn zambulléndose una y otra vez en el agua más fría y cristalina que encontraron, en sintonía directa con el espíritu de la canción.

En la grabación han participado, además del dúo, algunos de los colaboradores que ya aparecían en los adelantos anteriores: Glenn Kotche (Wilco) a la batería y percusión, Jenn Wasner (Wye Oak, Flock of Dimes) al bajo, guitarra y percusión, Daniel Aged al bajo, Jake Luppen a la guitarra y TJ Maiani a la batería, con James Mapley-Brittle colaborando en la producción. “On & On” ocupa la posición 11 del tracklist de doce canciones que compone Ow ∞.

El disco que resume una vida entera

Meath ha descrito el concepto central de Ow ∞ como una forma de aceptar que el dolor es parte inevitable de estar vivo. «Vivir duele para siempre, y luego para. Pero también es un poco absurdo. Si vas a seguir participando en el mundo, y en tu vida, tienes que comprometerte a que te hagan daño», ha explicado la cantante, que define el disco casi como un grito de guerra ante ese dolor inevitable. Esa idea encaja con la manera en la que se ha construido el álbum: doce canciones grabadas con hasta seis baterías distintos (entre ellos TJ Maiani, Joe Westerlund, Glenn Kotche, Jake Luppen y la propia Jenn Wasner, además de Sanborn), muchas veces mezclando varias tomas de percusión a la vez, en un proceso que combinó horas de improvisación en su estudio con bajista y batería en directo mientras Meath probaba melodías por encima.

La cuenta atrás hacia el 11 de septiembre

Sylvan Esso nació en 2013 de la unión entre la voz de Amelia Meath, entonces conocida por el trío folk Mountain Man, y la producción electrónica de Nick Sanborn, hasta entonces miembro de Megafaun. Desde su álbum debut homónimo (2014), la pareja ha combinado pop electrónico, letras afiladas y un directo especialmente enérgico, consolidándose como uno de los actos más queridos del indie estadounidense a través de discos como What Now (2017) o No Rules Sandy (2022) (podéis repasar toda su trayectoria en su ficha de artista). Meath, además, sigue muy activa fuera del dúo: este mismo año colaboró en “Need It”, el single de Cara Delevingne coescrito junto a Fiona Apple, una muestra más de su vigencia como voz del pop alternativo actual más allá de Sylvan Esso.

Con “On & On” ya en circulación, solo queda una pieza más del rompecabezas antes de que Ow ∞ vea la luz: el 3 de septiembre la banda organizará una serie de escuchas del disco completo en ciudades como Londres, Berlín, Tokio, Ciudad de México o Nueva York, antes del lanzamiento oficial el 11 de septiembre. El disco, producido íntegramente por Meath y Sanborn en su estudio Betty’s de Chapel Hill, es el primero que la banda publica bajo su propio sello, Psychic Hotline, sin ningún socio discográfico externo de por medio. Antes de eso, el dúo encadenará varias fechas informales de “road trip” por el noreste de Estados Unidos a finales de agosto y principios de septiembre, con paradas en tiendas de discos de Filadelfia, Washington D. C. o Asheville, y un par de actuaciones en formato tienda en Brighton y Londres a finales de mes. Después llegará la gira grande, con más de dos docenas de fechas por Norteamérica que se prolongarán hasta bien entrado 2027.

▶ “Ow ∞” — Sylvan Esso | 11 de septiembre de 2026 | Psychic Hotline

¿Qué os ha parecido “On & On” como tercer adelanto? ¿Creéis que “Ow ∞” estará a la altura de las expectativas tras cuatro años de espera?

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