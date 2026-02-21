SZA regresa con “Save the Day”, su aportación estelar a la banda sonora de «Hoppers»

SZA vuelve a la primera línea con “Save the Day”, un nuevo single que llega como parte de la banda sonora de Hoppers, la próxima película de Disney-Pixar que se estrena el 6 de marzo. El tema supone su primer lanzamiento tras hacerse con el Grammy a Grabación del Año por “Luther”, su colaboración con Kendrick Lamar, y confirma que la artista sigue en un momento creativo especialmente fértil.

En Hoppers, la historia se desarrolla en un mundo donde los científicos han logrado “saltar” la conciencia humana a animales robóticos, un punto de partida que mezcla ciencia ficción, aventura y emoción. La película, codirigida por Daniel Chong y Nicole Grindle, cuenta con un reparto de voces de primer nivel: Meryl Streep, Dave Franco, Kathy Najimy, Jon Hamm o Sam Richardson, entre otros. Según Chong, la conexión con SZA fue inmediata. En declaraciones al medio Laughing Place, explicaba que tras usar “Good Days” y “Saturn” como música temporal en los créditos, decidieron contactar con ella porque “creo que hubo algo intuitivo al hablar con SZA; cuando vio la película, supo inmediatamente lo que necesitaba” .

Aunque su último álbum, SOS, llegó en 2022, SZA no ha dejado de alimentar a su base de fans. En 2024 lanzó SOS Deluxe: Lana, una edición ampliada con quince temas nuevos, y en 2025 encadenó proyectos de todo tipo: una gira junto a Kendrick Lamar, una aparición en el show de Elmo en Sesame Street, un papel protagonista junto a Keke Palmer en la comedia One Of Them Days y, por supuesto, el éxito de “Luther”, que le valió un Grammy este mismo mes .

Con “Save the Day”, la artista vuelve a demostrar su capacidad para moverse entre el pop y el R&B contemporáneo con una sensibilidad única. Su presencia en la banda sonora de Hoppers no solo refuerza el atractivo musical de la película, sino que también consolida su posición como una de las voces más influyentes de la música actual.

