SZA y Jean Dawson lanzan su emotivo sencillo «No Szns»

SZA se ha unido a Jean Dawson para crear un cautivador nuevo sencillo titulado No Szns, marcando una colaboración que ya nos tiene a todos entusiasmados. La canción, coescrita por ambas artistas, muestra un estilo reflexivo con unas letras que profundizan en las emociones experimentadas a lo largo del año.

En el coro, SZA y Jean Dawson cantan: «En la primavera, no puedes escuchar nada, todos los pájaros y las abejas/Nadie piensa/ En el verano, la gente al borde/ En California, no tenemos estaciones, todo me parece igual», capturando la esencia de las fluctuaciones estacionales. El verso de SZA explora sus experiencias pasadas, recordando momentos de lágrimas durante el verano y la ansiedad provocada por pensamientos sobre una persona en particular. No Szns viene acompañado de un video musical oficial dirigido por Jean Dawson y Bradley J. Calder, que aporta una dimensión visual a esta colaboración emotiva.

Jean Dawson, en una entrevista con Rolling Stone, expresó su profunda admiración por SZA, describiéndola como «el ruiseñor de nuestra generación». Destacó que trabajar con ella iluminó las diversas formas en que mensajes complejos pueden transmitirse a través de la música, subrayando la honestidad y profundidad con la que se comunica.

En definitiva, esta emocionante colaboración añade otra capa de creatividad a las destacadas carreras de ambas artistas. Disfrutémoslo.