T. Rex desentierra «I’m Dazed», una gema perdida que celebra el legado de Marc Bolan

El 30 de septiembre de 2025, Demon Music Group lanzó I’m Dazed, una canción inédita de T. Rex grabada en 1975 y nunca antes publicada. El tema, que coincide con el que hubiera sido el 78º cumpleaños de Marc Bolan, fue rescatado de las cintas originales por Martin Barden, quien descubrió la grabación en los archivos del sello. La mezcla final ha sido realizada por Steven Wilson, productor y músico británico conocido por su trabajo con Porcupine Tree y sus remezclas de clásicos de King Crimson y Yes.

La canción fue registrada en los estudios Musicland de Múnich, con la formación clásica de T. Rex: Bolan, Steve Currie, Gloria Jones, Davey Lutton y Dino Dines. Según Pitchfork, I’m Dazed muestra una faceta más introspectiva del glam rock de Bolan, con arreglos psicodélicos y una producción envolvente que recuerda su transición hacia sonidos más soul y funk en la segunda mitad de los años 70.

El lanzamiento se acompaña de una edición limitada en vinilo, con Billy Super Duper como cara B, y de una placa conmemorativa instalada por English Heritage en la antigua residencia de Bolan en Londres. El evento reunió a figuras como Rick Wakeman y Bobby Gillespie, quienes destacaron la influencia duradera del artista en el rock británico. Este descubrimiento musical no solo ha emocionado a los fans, sino que reafirma la vigencia de un artista que transformó el sonido y la estética del glam.

Marc Bolan y T. Rex: del folk psicodélico al estrellato glam

La historia de T. Rex comienza en 1967 bajo el nombre Tyrannosaurus Rex, un dúo de folk psicodélico formado por Marc Bolan y Steve Peregrin Took. Sus primeros discos, como A Beard of Stars y Unicorn, estaban marcados por letras místicas y arreglos acústicos. Pero en 1970, Bolan decidió electrificar su sonido y acortar el nombre a T. Rex, dando inicio a una revolución glam que influiría a artistas como David Bowie, Suede y The Smiths.

El álbum Electric Warrior (1971) fue el punto de inflexión: con Get It On como himno generacional, Bolan se convirtió en una figura icónica del pop británico. Le siguieron discos como The Slider (1972) y Tanx (1973), que consolidaron su estilo exuberante y sensual. Aunque su popularidad decayó a mediados de los 70, Bolan nunca dejó de experimentar, incorporando elementos de soul y funk en álbumes como Zinc Alloy and the Hidden Riders of Tomorrow.

La carrera de Bolan terminó abruptamente en 1977, cuando falleció en un accidente de coche a los 29 años. Sin embargo, su legado ha sido reivindicado en múltiples ocasiones: en 2020, T. Rex fue incluido en el Rock & Roll Hall of Fame, con una emotiva presentación de Ringo Starr. Hoy, con el lanzamiento de I’m Dazed, su voz vuelve a sonar con fuerza, recordándonos que el glam no fue solo una moda, sino una forma de entender el arte y la vida.

