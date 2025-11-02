Tamara Lindeman publica dos joyas que quedaron fuera de «Humanhood»

La artista canadiense Tamara Lindeman, conocida por su proyecto musical The Weather Station, ha compartido dos nuevas canciones que amplían el universo emocional de su último álbum Humanhood. Se trata de Airport y Only The Truth, dos piezas que, aunque fueron grabadas durante las sesiones del disco, no encontraron su lugar en el tracklist final. Ahora, Lindeman las libera como un epílogo sonoro que mantiene la coherencia narrativa y estética del álbum.

Airport es una canción de atmósfera contenida, con sintetizadores suaves que acompañan la voz introspectiva de Lindeman. En ella, la artista reflexiona sobre la deshumanización de los espacios modernos, como los aeropuertos, y cómo las personas se adaptan emocionalmente a esos entornos apagados. “He odiado los aeropuertos toda mi vida”, confiesa en el comunicado de prensa, y la canción se convierte en una metáfora de la desconexión emocional y el deseo de algo auténtico.

Por su parte, Only The Truth se adentra en terrenos más jazzísticos, con una cadencia contemplativa que recuerda a Joni Mitchell, una influencia reconocida por Lindeman. La canción fue descartada en el último momento, pero según la artista, está profundamente conectada con el concepto de Humanhood. Explora la idea de que la verdad es una entidad compleja y orgánica, mientras que las mentiras brillan y seducen. “La verdad no necesita que te importe; simplemente está ahí”, afirma Lindeman.

Ambas canciones llegan justo antes de una extensa gira europea que llevará a The Weather Station a Barcelona y otras ciudades como Londres, Oslo, Múnich y Katowice. El tour incluye paradas en festivales como el EFG London Jazz Festival y el Crossing Border Festival, donde compartirá escenario con artistas como Destroyer.

De folk introspectivo a exploraciones sonoras: el viaje de The Weather Station

Tamara Lindeman comenzó su carrera como actriz, pero fue en la música donde encontró su voz más auténtica. En 2006 fundó The Weather Station, inicialmente como un proyecto folk de corte íntimo y acústico. Su primer álbum, The Line, llegó en 2009, seguido por All Of It Was Mine (2011), que consolidó su estilo narrativo y melancólico. Con Loyalty (2015), producido junto a Afie Jurvanen (Bahamas), Lindeman dio un salto en calidad sonora y lírica, explorando relaciones humanas con una sensibilidad poética.

El punto de inflexión llegó con Ignorance (2021), un disco que abandonó el folk tradicional para abrazar arreglos más complejos, con influencias de pop art y jazz ambiental. Fue aclamado por medios como Pitchfork, que lo calificó como “una obra de arte emocionalmente devastadora y musicalmente ambiciosa”. En Ignorance, Lindeman abordó temas como la crisis climática y la desconexión emocional con una madurez lírica notable. Su siguiente trabajo, How Is It That I Should Look At The Stars (2022), funcionó como contrapunto: grabado en una sola toma, con piano y voz, ofrecía una mirada más íntima y contemplativa.

En 2025, Lindeman publicó Humanhood, un álbum que retoma la narrativa personal y filosófica, con arreglos electrónicos sutiles y letras que exploran la identidad, la verdad y la vulnerabilidad. Con Airport y Only The Truth, The Weather Station demuestra que incluso las canciones que quedan fuera del disco principal pueden tener un peso artístico y emocional profundo.

