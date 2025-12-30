Tanxugueiras llevan su fuerza ancestral al cine con «As que nunca cantaron»

El trío gallego Tanxugueiras vuelve a demostrar que la música de raíz puede ser tan contemporánea y emocional como cualquier producción pop actual. Su nuevo tema, As que nunca cantaron, llega como canción original de Rondallas, el nuevo y esperado largometraje de Daniel Sánchez Arévalo, y lo hace con la contundencia habitual del grupo: voces que emocionan, percusiones que laten como un corazón colectivo y una narrativa que honra a quienes sostuvieron la tradición sin pedir reconocimiento.

Compuesta específicamente para la película, As que nunca cantaron nace del propio universo del film, una comedia dramática centrada en la memoria, la resiliencia y la fuerza comunitaria a través de la música tradicional gallega. La canción funciona como un homenaje explícito a esas voces anónimas —las mujeres que transmitieron cantos, historias y rituales sin dejar huella escrita— y que ahora encuentran un espacio protagonista dentro de la historia que propone Sánchez Arévalo. La conexión entre la sensibilidad del director y la identidad sonora del trío es inmediata: ambas partes trabajan desde la emoción, la raíz y la reivindicación de lo colectivo.

Rondallas, producida por Ramón Campos y rodada en distintas localizaciones de Pontevedra, supone el regreso al cine del director madrileño con su sexto largometraje. El reparto reúne a nombres como Javier Gutiérrez, María Vázquez, Judith Fernández, Tamar Novas, Carlos Blanco y Fer Fraga, junto a Xosé A. Touriñán, Marta Larralde y la joven Lola López Rodríguez. La película tendrá su llegada a salas el 1 de enero de 2026.

Una trayectoria que redefine la música de raíz gallega

La historia de Tanxugueiras es la de un fenómeno que nació desde la tradición más local para convertirse en un referente global de la música de raíz contemporánea. Formado por Aida Tarrío, Olaia Maneiro y Sabela Maneiro, el trío irrumpió en la escena gallega a mediados de la década de 2010 reinterpretando cantos tradicionales con una energía vocal que pronto llamó la atención de programadores, festivales y medios especializados. Su primer álbum, Tanxugueiras (2018), ya mostraba una intención clara: respetar la esencia de la música tradicional gallega mientras la acercaban a nuevas generaciones. Con armonías poderosas y un enfoque casi ritual, el disco se convirtió en una carta de presentación sólida que las situó como una de las propuestas más singulares del panorama estatal.

El salto definitivo llegó con Contrapunto (2019), un trabajo más ambicioso en producción y concepto, donde el trío exploró nuevas texturas rítmicas y una narrativa más expansiva. Pero fue Diluvio (2022) el álbum que consolidó su impacto mediático y artístico, impulsado por el éxito viral de Terra, canción que las llevó a la preselección de Eurovisión y que se convirtió en un himno de empoderamiento lingüístico y cultural. Medios como Rolling Stone España destacaron entonces su capacidad para “convertir la tradición en un arma pop sin perder autenticidad”, una frase que resume bien su propuesta. Desde entonces, el grupo ha actuado en festivales de referencia, ha colaborado con artistas de distintas escenas y ha llevado la música gallega a audiencias que jamás habían escuchado una pandeireta.

Hoy, con As que nunca cantaron, Tanxugueiras abren una nueva etapa: la del diálogo entre su universo musical y el lenguaje cinematográfico. Su evolución demuestra que la música de raíz es un territorio vivo, en constante transformación, capaz de emocionar, reivindicar y conectar con públicos muy diversos. Y ellas, con su fuerza vocal y su visión artística, se han convertido en una de las voces más influyentes de esa transformación.

