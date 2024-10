Tears For Fears lanza nueva canción «Astronaut» y defiende el uso de IA en su portada

Tears For Fears ha lanzado una nueva y relajante canción titulada Astronaut de su próximo álbum Songs For A Nervous Planet, que saldrá el 25 de octubre. Este tema es el segundo sencillo del álbum, siguiendo a The Girl That I Call Home. Según Curt Smith, la canción trata sobre un hombre que se siente alienado y desea ser un astronauta flotando en el espacio, una emoción con la que muchos pueden identificarse.

Además, la banda ha compartido una versión en vivo de Head Over Heels de su álbum de 1985 Songs From The Big Chair. La portada del nuevo álbum ha generado controversia debido al uso de herramientas de inteligencia artificial, lo que ha provocado reacciones mixtas entre los fans. La banda explicó que la portada, creada en colaboración con el artista digital Vitalie Burcovschi, es una mezcla de medios digitales que evoca temas futuristas y de ciencia ficción, con un astronauta en un campo de girasoles.