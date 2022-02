Tears for Fears publica el tercer sencillo de su ansiado álbum, «The Tipping Point»

Tears for Fears, el dúo británico de New Wave fundado por Curt Smith y Roland Orzabal en 1981, acaba de compartir Break The Man, un nuevo sencillo de su próximo álbum The Tipping Point, trabajo que agrupa 10 desgarradas canciones marcadas por la tragedia personal y la agitación política.

Sobre la canción

Tras 17 años de silencio, el nuevo disco llegará el 25 de febrero a través de Concord Records. Break The Man es un homenaje a las mujeres que luchan contra el patriarcado, contra esta insana forma de tratar a las mujeres y que son las grandes compañeras de vida que un hombre tiene dentro de una sociedad marcada por la violencia, los abusos, las desigualdades y el poder desmedido sobre los demás.

«Siento que muchos de los problemas que tenemos en todo el mundo provienen en gran parte del dominio masculino (…) Break The Man trata de una mujer lo suficientemente fuerte que rompe el dominio del hombre. Para mí, eso sería una respuesta a muchos de los problemas del mundo: un mejor equilibrio entre hombres y mujeres», dijo Curt Smith.

Smith tambien comentó en NME que vivir cuatro años bajo una amenaza llamada Donald Trump y la existencia compensatoria del movimiento #MeToo, facilitó la inspiración de Break The Man. Según sus propias palabras a NME: «Tengo la suerte de estar en una familia rodeada de mujeres fuertes: mi esposa y mis hijas. Las mujeres tienen esta sabiduría tranquila que los hombres no tienen, porque estamos demasiado ocupados mostrando cuán grandes son nuestras pollas la mayor parte del tiempo, cuan hombres somos de verdad y cuantos problemas causa eso. Esta masculinidad tóxica estimula las guerras y el odio hacia los demás: la idea de que necesito personas más débiles que yo para mostrarles mi fuerza y poder en Estados Unidos se convirtió en una idea para odiar a los inmigrantes y para inducir que el lugar la mujer debería estar en el hogar. Ante estas amenazas cada vez más crecientes, nos vendría bien un liderazgo más empático, preferiblemente de ostentado por mujeres. De todo ello, salió Break The Man«.

Sobre la banda

Recordemos que el dúo norteamericano tomó su nombre (Tears for Fears o Lágrimas del miedo) de uno de los capítulos del libro de psicoterapia Prisoners of Pain (Prisioneros del Dolor), escrito por el psicólogo estadounidense Arthur Janov.​

El estilo de Tears for Fears estilo puede englobarse dentro del pop rock, la new wave y el soul, todo ello combinado con letras y temas relacionados con los males que acechan a las personas y al mundo en general.

Gracias a la fama obtenida por canciones emblemáticas como Everybody Wants to Rule the World, Shout, la maravillosa Goodnight Song, Woman in Chains o Sowing the Seeds of Love entre tantas otras, pudieron convertirse en uno de los grupos más importantes de los años 80 y en una de las formaciones más reconocidas a nivel mundial.

Tears for Fears siempre ha sido uno de los grupos más destacados de la oleada de bandas que surgieron a finales de la década de los 70 y principios de los 80 como Duran Duran, Depeche Mode, Spandau Ballet, Simple Minds, The Cure, entre otros.

Sin duda, Tears for Fears siguen en la brecha y bajo forma bien merecida. Su clase siempre se nota a través de sus magníficas canciones y los contextos que los lleva a crearlas. Esperemos que esas Lágrimas del miedo logren ese deseado cambio que nuestra sociedad necesita antes de que sea demasiado tarde.

Tears for Fears– Break The Man

Y recordemos algunos de sus clásicos

