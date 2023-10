Tems lanza su nuevo single «Me & U» tras su éxito en los GRAMMYs y el Oscar

Tems, la reconocida cantante, compositora y productora originaria de Lagos, Nigeria, ha regresado triunfalmente con su último sencillo, Me & U. Esta artista ganadora de un GRAMMY y nominada al Oscar por su excepcional talento ha escrito esta canción en su totalidad, con contribuciones de producción de Guilybeatz y ella misma. El video musical que la acompaña, filmado en el hermoso escenario de Malta, es un testimonio de sus múltiples habilidades artísticas, ya que se desempeña como directora. Cabe destacar que Me & U marca el regreso de Tems con su primera canción en solitario desde su EP de 2021, If Orange Was A Place.

En Me & U, Tems profundiza en temas de autodescubrimiento, según sus propias palabras, «estableciendo una auténtica conexión con el Creador y adquiriendo un profundo conocimiento de mí misma». Con una serie de logros en el último año, que incluyen su primer GRAMMY por su contribución al éxito de Future, Wait for U, y una nominación por su colaboración en Renaissance de Beyonce, Tems continúa brillando como una artista versátil y excepcional. Además, su nominación a un Premio de la Academia en la categoría de Mejor Canción Original, debido a su trabajo en Lift Me Up, el sencillo principal de la banda sonora de Black Panther: Wakanda Forever, subraya que es una figura a la que merece la pena seguir la pista. Estaremos atentos…