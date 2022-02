Canción: alt-J – «The Actor»

Hoy, la banda alt-J, ganadora del Premio Mercury y líder de las listas de éxitos, ha lanzado su nuevo tema The Actor, la última canción que se publica como adelanto de su próximo álbum The Dream, que saldrá a la venta este viernes 11 de febrero.

The Actor es un cuento con moraleja: la historia de un actor secundario en Hollywood que se gana la vida como puede. Es un tema que pone de manifiesto la creciente destreza lírica de Joe Newman a lo largo de The Dream y las amplias ambiciones sonoras de la banda en su cuarto álbum. Los sintetizadores de corte ochentero se combinan con un estribillo arrollador, en el que participan miembros de la familia de la banda en los coros. Una narrativa atractiva anclada en el sonido característico de Alt-J.

Describiendo la inspiración detrás de The Actor, la banda dice: «Hollywood, 1982. Otra joven y esperanzada estrella de cine llega en busca del sueño. Lo que sigue es una historia de desesperación, drogas y muerte en el hotel más famoso de Los Ángeles. Es ‘The Actor'».

The Actor sigue a Hard Drive Gold, que está en lo más alto de la lista A de la BBC 6 Music, y a la conmovedora pieza central del álbum, Get Better. The Dream se anunció en 2021 junto con el lanzamiento de U&ME, una inspirada instantánea de las experiencias de la banda en los festivales de verano en Australia.

alt-J – The Actor

The Dream estará disponible en CD y vinilo de 180 gramos, así como en varios formatos limitados de vinilo en color. También habrá una edición limitada de un libro de tapa dura en CD que reproduce el cuaderno que Joe Newman utilizó para escribir The Dream con sus letras y dibujos originales escritos a mano. La tienda oficial del artista incluye paquetes de merchandising con impresiones firmadas y formatos exclusivos de casete y vinilo.