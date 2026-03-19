The Afghan Whigs regresan con “House of I”, un estallido de energía que anticipa su gira del 40º aniversario

The Afghan Whigs vuelven a escena con “House of I”, su primera canción original en cuatro años, un regreso que llega justo antes de que la banda arranque una gira histórica para celebrar su 40º aniversario. El tema, producido y mezclado por Greg Dulli junto a Christopher Thorn, nació el verano pasado en Nueva Orleans y, según el propio Dulli, responde a una búsqueda muy concreta: “Grabamos esto en Nueva Orleans el verano pasado. Estaba buscando un temazo uptempo y siento que aquí lo encontramos”.

“House of I” mantiene la tensión eléctrica y el pulso emocional que siempre ha caracterizado al grupo, con guitarras afiladas y un Dulli en plena forma vocal. La canción llega tras un par de versiones publicadas meses atrás y sirve como adelanto de un nuevo álbum previsto para este mismo año, continuación de How Do You Burn?.

La gira del 40º aniversario llevará a la banda de costa a costa por Estados Unidos a partir de abril, con Mercury Rev como teloneros en todas las fechas. El tour incluye paradas en ciudades como Nueva York, Chicago, Seattle, Los Ángeles o San Francisco, además de salas emblemáticas como el Webster Hall, el Metro o The Fillmore. Una celebración que no solo repasa cuatro décadas de carrera, sino que también marca el inicio de una nueva etapa creativa para una de las formaciones más influyentes del rock alternativo estadounidense.

The Afghan Whigs, cuatro décadas de intensidad emocional y rock en permanente mutación

Desde su formación en Cincinnati en 1986, The Afghan Whigs se han consolidado como una de las bandas más singulares del rock alternativo. Su mezcla de guitarras densas, soul oscuro y una narrativa emocional marcada por la voz inconfundible de Greg Dulli les permitió destacar en la escena de los 90 con discos como Gentlemen o Black Love. Tras una separación temporal, regresaron en 2012 con una energía renovada y trabajos como Do to the Beast, In Spades y How Do You Burn?, que demostraron su capacidad para evolucionar sin perder identidad. Su directo, siempre intenso y cargado de dramatismo, ha sido clave para mantener una base de seguidores fieles a lo largo de los años. Con “House of I” y la gira del 40º aniversario, la banda reafirma su vigencia y su voluntad de seguir explorando nuevos territorios sonoros.

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