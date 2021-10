The Alchemist y Mavi estrenan colaboración con «Miracle Baby»

Canción

Miracle Baby

Artista

The Alchemist y Mavi

Sobre la canción

Se trata de la primera canción extraída del próximo EP del productor, This Thing of Ours Vol 2.

Además de Mavi, The Alchemist ha invitado a una interesante lista de raperos como Mike, Bruiser Brigade y Vince Staples, entre otros, para participar en esta esperada continuación denEP que publicó a principios de año. Además, en 2021 también ha publicado dos álbumes conjuntos: Bo Jackson con Boldy James y Haram junto a Armand Hammer.

Sobre The Alchemist

A finales de los 90, The Alchemist se convirtió en uno de los más aclamados productores estrella del circuito underground del rap de la costa este. Una prolífica carrera que se ha fraguado en la atiborrada escena del hip hop gracias a su trabajo junto a nombres como Prodigy, Mobb Deep, Lil Wayne y Nas, sin olvidarse de los nuevos talentos emergentes como ScHoolboy Q.

Fuente: Apple Music

