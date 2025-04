The Amazons hablan de cómo quedarte atrapado en la rutina en su nuevo single “Night After Night”

The Amazons han vuelto con un estallido de energía y creatividad con su nuevo single, Night After Night, un tema que promete incendiar los escenarios y las listas de reproducción. Este explosivo single marca el camino hacia su próximo álbum, 21st Century Fiction, que llegará en mayo de 2025. ¡Los fans ya están en éxtasis!

La inspiración detrás de Night After Night es tan fascinante como el propio sonido. Según el carismático líder de la banda Matt Thomson, la canción nace de las noches en Jumbo’s Clown Room, Hollywood, un lugar frecuentado por leyendas como David Lynch y Charles Bukowski. La letra explora las rutinas en las que las personas quedan atrapadas, ofreciendo una mezcla de introspección y adrenalina que define el estilo único de la banda.

El single ya está causando sensación, siendo nombrado el “disco más caliente del mundo” por BBC Radio 1. Thomson y compañía hablaron sobre este lanzamiento y su visión en una entrevista con Jack Saunders en la emisora, disponible en BBC Sounds desde la tarde del 7 de abril, cuando el single ha empezado a coger impulso. Además, Night After Night tuvo su debut en directo en 2023, y desde entonces ha sido un himno en sus actuaciones, mostrando la confianza creativa que The Amazons han ganado con los años.

Pero eso no es todo: la banda anunció una gira por el Reino Unido en otoño de 2025, con fechas imprescindibles para sus fans como el 21 de octubre en Bristol, y el 22 en Southampton, además de paradas en Manchester, Nottingham, Londres, Birmingham, Leeds y Glasgow. Las entradas para la preventa ya están disponibles, y la venta general comienza este viernes a las 10, por si quieres aprovechar esta excusa para un viaje a tierras británicas. ¡No te quedes fuera!

Con 21st Century Fiction en el horizonte, The Amazons demuestran una vez más por qué son una banda muy a tener en cuenta en la escena musical actual. Si te perdiste su evolución desde los primeros acordes hasta este momento, ahora es el momento de subirse al tren. Prepárate para noches inolvidables, tanto en los discos como en los conciertos. ¡La espera ha terminado!

The Amazons: Una Carrera explosiva y una discografía prometedora

Desde su formación en 2014 en Reading, Berkshire, The Amazons han escalado posiciones en el panorama del rock británico con una energía arrolladora y una habilidad innata para crear himnos perfectos para sonar en recintos repletos de fans. La banda, liderada por el carismático Matt Thomson (voz y guitarra), junto a Chris Alderton (guitarra líder) y Elliot James Briggs (bajo), publicó su debut homónimo, The Amazons, en 2017 bajo Fiction Records.

Producido por Catherine Marks, irrumpió en el top 10 de las listas británicas, alcanzando el número 8 en el UK Albums Chart. Este álbum, alabado por medios como NME y BBC Radio 1, incluyó singles como Stay With Me y Black Magic, que también sonaron en bandas sonoras de videojuegos como FIFA 18 y PES 2019. Su mezcla de indie rock y melodías épicas los posicionó como una de las bandas más prometedoras de 2017, apareciendo en listas como Sound of 2017 de BBC y Brand New de MTV.

En 2019, llegó Future Dust, un álbum que profundizó en su sonido, manteniendo su esencia mientras exploraban nuevas texturas. Su tercer trabajo, How Will I Know If Heaven Will Find Me? (2022), marcó un hito al ser el primer LP en incluir elementos NFT aprobado por el Official Charts Company, alcanzando el número 5 en las listas. Producido por Jim Abbiss y con colaboraciones como Maggie Rogers, este disco reflejó una evolución lírica y sonora, celebrando la alegría de vivir tras los retos de la cuarentena.

Ahora, en 2025, The Amazons se preparan para lanzar 21st Century Fiction el 9 de mayo, prometiendo continuar su legado con temas como el reciente single Night After Night. Su gira por el Reino Unido en otoño de 2025 será una oportunidad para ver su energía en vivo. Con una discografía que combina himnos arena-rock con introspección, esta banda sigue siendo un faro del rock británico.

