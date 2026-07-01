The Anchoress ha estrenado hoy «Throw Over Your Man», tercer adelanto de su próximo álbum As We Once Were (7 de agosto), y lo hace por partida doble: con James Dean Bradfield de Manic Street Preachers convertido en compañero de dueto casi por accidente. El tema, presentado ayer por la noche en BBC 6Music de la mano de Steve Lamacq, es una explosión de rock queer construida sobre una de las correspondencias amorosas más célebres de la literatura del siglo XX.

Una carta de Virginia Woolf a Vita Sackville-West convertida en himno

El título no es una metáfora: es una cita literal de una carta que Virginia Woolf escribió a Vita Sackville-West en 1927, invitándola a escapar juntas a Hampton Court. Catherine Anne Davies, nombre real de The Anchoress, ha construido sobre esa correspondencia lo que ella misma define como «un himno queer festivo», pensado para transmitir esa sensación embriagadora de quedar atrapada en la órbita de alguien por primera vez. Manic Street Preachers fueron, según explica, quienes le enseñaron a incorporar el mundo literario al rock, así que sabía que Bradfield «entendería instintivamente» lo que quería conseguir con este tema.

Un dueto que no estaba planeado

La colaboración empezó como un favor pequeño: Davies solo le pidió a Bradfield unas guitarras. Terminó siendo mucho más. «Luego James también cantó por sorpresa en el estribillo… «por si lo querías», dijo, como si no fueras a querer esa voz increíble en tu disco», cuenta la artista. El resultado es un dueto que ninguno de los dos había buscado, grabado además en el estudio Door To The River de la propia banda galesa.

Es la tercera vez que sus caminos se cruzan en un estudio: primero llegó «Dylan & Caitlin» (2018, en Resistance Is Futile de Manic Street Preachers), después «The Exchange», incluida en The Art of Losing (2021), y ahora «Throw Over Your Man». Davies, que ya versionó «This Is Yesterday» de los Manics en 2023, ha llegado incluso a girar con la banda como multiinstrumentista y corista.

Un videoclip completado con una placa metálica en la muñeca

El single llega acompañado de un vídeo dirigido por JJ Eringa, cuyo rodaje se detuvo un mes entero cuando Davies se rompió el brazo y tuvo que pasar por quirófano para que le insertaran una placa metálica en la muñeca. «Tuvimos que parar el rodaje mientras me operaban, algo aterrador para cualquier músico. Terminamos el resto del vídeo mientras seguía escayolada, con ángulos de cámara ingeniosos», relata la artista.

A la voz de Bradfield se suma además un «coro queer» formado por la compositora y productora Bishi, la productora y mezcladora Rookes y la directora musical Vicky Falconer Pritchard, pensado para sumar voces femeninas y queer auténticas al relato de Woolf y Sackville-West.

The Anchoress y Manic Street Preachers, una alianza que dura ya casi una década

Detrás de The Anchoress está Catherine Anne Davies, productora, multiinstrumentista y compositora galesa dos veces nominada al Welsh Music Prize. Tras Confessions of a Romance Novelist (2016) y el celebradísimo The Art of Losing (2021) —Top 40 en Reino Unido y disco del año para medios como The Sunday Times o Prog—, Davies vuelve con As We Once Were, catorce cortes grabados en Black Lodge Studios con acceso a la colección de sintetizadores vintage de Pete Townshend. El disco reúne también voces como las de Hannah Peel, Gwenno o Eaves Wilder, y llega tras el single «I Had a Baby Not a Lobotomy», publicado hace apenas unas semanas.

▶ «As We Once Were» — The Anchoress | 7 de agosto de 2026 | Last Night From Glasgow

¿Qué os parece este nuevo cruce entre The Anchoress y James Dean Bradfield? Cuéntanoslo en los comentarios o en nuestras redes sociales.

Comparte tus opiniones en CrazyMinds, nuestras redes sociales (Instagram, Twitter, Bluesky o Telegram) o nuestro canal oficial de Whatsapp.