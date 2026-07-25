The Avalanches se reencuentran con Karen O en «Blue Shadows»

The Avalanches se han reencontrado con Karen O en “Blue Shadows”, su nuevo single conjunto. La canción, construida sobre una muestra del tema de 1984 “Shadows From Nowhere”, del grupo italo-disco Blue Gas, llega como tercer adelanto del año del colectivo australiano, tras “Every Single Weekend”, su colaboración con Jamie xx, y “Together”, junto a Nikki Nair, Jessy Lanza y Prentiss.

No es la primera vez que la voz de Yeah Yeah Yeahs presta su voz al proyecto de Robbie Chater y Tony Di Blasi: ya lo hizo en 2020 en “Dial D For Devotion”, uno de los interludios más desoladores de We Will Always Love You. “Blue Shadows”, sin embargo, es una colaboración mucho más completa y prolongada en el tiempo.

Una demo casi perdida que terminó convirtiéndose en una de las mejores canciones de The Avalanches

La historia detrás de “Blue Shadows” tiene tanto de casualidad como de trabajo de archivo. Según ha explicado Robbie Chater, la idea original era de Andy (Andy Szekeres, miembro histórico del colectivo) y estuvo a punto de perderse en el tiempo hasta que Tony Di Blasi la rescató de una vieja carpeta y empezó a defenderla como posible canción para el disco. «Se ha convertido desde entonces en una de mis canciones favoritas de The Avalanches», ha explicado Chater, que también ha detallado cómo, «gracias a la generosidad de Claudio Casalini y del legado de Celso Valli», el sueño de Tony para “Blue Shadows” terminó haciéndose realidad.

La incorporación de Karen O al tema fue, según cuenta Chater, un salto al vacío. «La incluí entre una selección de ideas de canciones para Karen; queríamos que la escuchara, aunque nunca imaginé que una voz fuera posible: la demo tenía un ambiente tan peculiar y singular», ha explicado. El resultado le sigue sorprendiendo meses después: «Lo que grabó todavía me deja asombrado; suena tan dolorosamente desconsolado y de algún modo parece que siempre existió como canción. No sé cómo es posible eso, ni qué estaba canalizando; supongo que algunas personas simplemente tienen acceso a un plano superior».

Karen O, de interludio fugaz a protagonista absoluta en su segunda cita con The Avalanches

Por su parte, Karen O no ha escondido su entusiasmo por volver a colaborar con el colectivo australiano. «Cuando Robbie me envió “Blue Shadows” salté a la oportunidad de colaborar», ha declarado la cantante. «El último disco de The Avalanches, We Will Always Love You, fue un regalo para la humanidad en 2020, y lo cuento entre mis diez discos favoritos de siempre. La frecuencia de The Avalanches es alta, y estoy muy feliz de que me hayan pedido deslizarme en ella».

Con un groove casi reggae, sintetizadores brillantes y una muestra vocal ligeramente amortiguada, “Blue Shadows” ofrece una cara más comedida y lujosa de Karen O, que se anhela a través del estribillo hasta desembocar en la pregunta que cierra la canción: «¿Alguien sabe cómo arreglar un corazón roto?». Es, en definitiva, un paso más allá de lo que fue “Dial D For Devotion”: ya no una voz prestada de paso, sino una colaboración plena y compartida.

De Since I Left You a un cuarto disco que se resiste a nacer: la historia (sampleada) de The Avalanches

The Avalanches nacieron en Melbourne en 1997 como un colectivo dedicado al plunderphonics, el arte de construir canciones enteramente a partir de muestras ajenas. Su debut, Since I Left You (2000), se convirtió de inmediato en una obra de culto y en referencia obligada del género gracias a su collage sonoro casi infinito de samples. Después llegó un silencio de dieciséis años, roto en 2016 por Wildflower, antes de que We Will Always Love You (2020) confirmara que el colectivo liderado por Robbie Chater y Tony Di Blasi seguía siendo capaz de reunir a decenas de colaboradores (de David Berman a Neneh Cherry) sin perder su identidad sonora.

“Blue Shadows” encaja a la perfección en esa manera de trabajar: una canción construida sobre un sample italo-disco de 1984, rescatada del olvido por el propio archivo del grupo y completada con la voz de una colaboradora de confianza. Aunque The Avalanches todavía no han anunciado oficialmente su cuarto álbum de estudio, la publicación de tres singles en lo que va de año, sumada a su primer concierto en Nueva York en nueve años (el 22 de octubre en el Terminal 5, con Erick the Architect y un DJ set de Jessy Lanza), apunta a que el nuevo disco podría estar más cerca de lo que el grupo ha querido reconocer hasta ahora.

▶ “Blue Shadows” — The Avalanches feat. Karen O | Nuevo single

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