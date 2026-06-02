The Avalanches acaban de publicar «Every Single Weekend», su nuevo single junto a Jamie xx, y la historia detrás del tema dice tanto como la canción misma. La canción no nace de la nada: existía desde 2024 como un interludio de apenas un minuto en In Waves, el aclamado disco de Jamie xx, donde The Avalanches aparecían como colaboradores en «All You Children». Ahora el grupo australiano lo ha rescatado, expandido y lanzado como single propio. Dos semanas después del regreso con «Together» (junto a Nikki Nair, Jessy Lanza y Prentiss), The Avalanches y Jamie xx vuelven a demostrar que su relación creativa es una de las más fértiles del pop electrónico contemporáneo.

Un interludio que merecía ser single

Pocas veces una canción tiene una vida tan interesante antes de llegar al gran público. «Every Single Weekend» nació como un momento de transición casi privado en In Waves, el disco con el que Jamie xx confirmó en 2024 que seguía siendo uno de los productores más originales de su generación. The Avalanches lo escucharon, lo sintieron suyo, y decidieron convertirlo en algo mayor.

La relación entre ambos tiene ya tres capítulos: «Wherever You Go», incluida en We Will Always Love You (2020); «All You Children», el single compartido de 2024; y ahora este. El grupo ha sido explícito sobre lo que significa Jamie para ellos: «Su álbum In Colour reavivó nuestra pasión por el sampling«, han declarado. Que sea precisamente In Colour (2015) el disco que citan, y no el más reciente, dice mucho: no hablan de influencia puntual, sino de un vínculo que lleva una década madurando.

El resultado es una pieza construida sobre melodías vocales sampleadas y una línea de bajo saltarina que invita a soltar el peso de la semana. El vídeo, dirigido por Jonathan Zawada (colaborador habitual del grupo), añade una capa de humor negro al parodiar el lenguaje hueco de la publicidad corporativa, con la ficticia empresa «Takumi Digital Archives» como hilo conductor de la campaña visual que acompaña estos nuevos singles. Es el tipo de ironía que solo funciona cuando quien la ejecuta domina también la emoción genuina: reírse del reclamo sin dejar de fabricarlo.

El regreso que nadie había pedido pero todos necesitaban

Seis años sin material nuevo son muchos en cualquier carrera, pero en la de The Avalanches tienen un peso específico. El grupo australiano no es de los que publican por publicar. Sus discos llegan cuando tienen algo que decir, y los intervalos entre ellos se han ido extendiendo con cada entrega: cuatro años entre Since I Left You (2000) y el inicio de la era Wildflower, otros tantos hasta su publicación en 2016, y cinco más hasta We Will Always Love You en 2020. Ahora, en 2026, el motor parece haber arrancado de nuevo con una energía diferente.

La señal más clara llegó hace unos días cuando el grupo se presentó sin previo aviso en una fiesta en el club OM de Londres, pinchando back-to-back con Yu Su, Nikki Nair y Baalti. No fue una presentación oficial. Fue exactamente lo contrario: sin cartel, sin marketing, pura música. Junto a «Together» y ahora «Every Single Weekend», empieza a dibujarse un nuevo capítulo que, aunque sin álbum confirmado, tiene toda la pinta de estar en marcha. The Avalanches raras veces sueltan dos singles seguidos sin tener un proyecto mayor detrás.

Arquitectos del collage imposible

The Avalanches son uno de esos grupos que cambiaron las reglas del juego sin pretenderlo. Formados en Melbourne a finales de los noventa, su debut Since I Left You (2000) fue un acontecimiento que tardó años en ser comprendido del todo: un disco construido enteramente a base de samples, más de 3.500 según la leyenda, que sonaba a algo que no existía antes. El problema de derechos que generó lo mantuvo años sin distribución oficial en muchos países, lo que paradójicamente alimentó su estatus de objeto de culto. Cuando por fin regresaron con Wildflower (2016), dieciséis años después, el mundo los recibió como a algo precioso que se había creído perdido.

We Will Always Love You (2020), que reseñamos en CrazyMinds en su momento, amplió su universo hacia territorios más contemplativos, con colaboraciones que incluían a Jamie xx, Blood Orange o Neneh Cherry. Con más de un millón de discos vendidos y 700 millones de streams acumulados, su influencia en el pop electrónico moderno es incuestionable. «Every Single Weekend» no es una nostalgia de sí mismos: es un grupo que, a su propio ritmo y en sus propios términos, sigue construyendo algo que solo ellos saben hacer.

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