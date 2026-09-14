The Beatles han compartido el tercer adelanto de la reedición de Rubber Soul, y esta vez el protagonista es un instrumento, no una canción: una versión temprana de «Norwegian Wood (This Bird Has Flown)» en la que el sitar de George Harrison suena de una forma que nadie había escuchado hasta ahora. Bautizada «Second Version – Take 2», la toma se grabó nueve días después de la primera sesión del tema, cuando la banda decidió que aquel primer intento no funcionaba.

En esta toma, el primer intento reúne la guitarra acústica de John Lennon, el bajo de Paul McCartney, la batería de Ringo Starr y a Harrison tocando notas de dron con el sitar; en las tomas dos y tres añadió más capas del instrumento, y ahí se grabaron también las voces de Lennon y McCartney. La diferencia más llamativa con la versión que todos conocemos: mientras la definitiva abre con una versión instrumental de la melodía del verso, este arreglo empieza con el sitar a dos pistas tocando el puente de la canción.

«Solo necesitaba algo, y fue bastante espontáneo. Cogí el sitar y básicamente encontré las notas. Lo pusimos y encajó a la perfección», ha explicado Harrison sobre aquel momento, en el que probaba un sitar barato que acababa de comprar en una tienda de Londres llamada Indiacraft.

Esta toma llega después de otros dos adelantos de la reedición especial de Rubber Soul: «Michelle (Take 1)» y la work tape de «Day Tripper». La nueva mezcla corre a cargo de Giles Martin y Sam Okell, y llegará el 2 de octubre en ediciones que van desde un Special Edition de 14 canciones hasta una Super Deluxe de 68 temas repartidos en caja de 5 LP o 4 CD, con la demo inédita de Lennon «Little Girl» incluida.

George Harrison: el beatle que trajo la India a Abbey Road

Antes de «Norwegian Wood», el sitar apenas había sonado en un disco de pop occidental. Harrison lo descubrió casi por casualidad durante el rodaje de Help! en 1965, y meses después, ya en las sesiones de Rubber Soul, lo incorporó de forma tan natural que acabó definiendo el sonido de una de las canciones más versionadas de la banda. Aquel gesto espontáneo fue solo el principio: el interés de Harrison por la música india creció hasta llevarlo a estudiar con Ravi Shankar, y convirtió a los Beatles, sin proponérselo del todo, en el grupo que abrió la puerta de la música clásica india a millones de oyentes occidentales.

▶ «Norwegian Wood (This Bird Has Flown)» [Second Version – Take 2] — The Beatles | 14 septiembre 2026 | Apple Corps / UMG

¿Hay algo más emocionante en una reedición que escuchar el momento exacto en que un sonido icónico todavía no lo era?

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