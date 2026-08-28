The Beatles han desenterrado una de esas grabaciones que parecían perdidas para siempre: una cinta de trabajo que captura a John Lennon y Paul McCartney componiendo “Day Tripper” antes incluso de que existiera su riff más icónico. La “Day Tripper (Songwriting Work Tape)” es el segundo adelanto de la reedición especial de Rubber Soul, de la que ya contamos todos los detalles cuando se anunció, incluida la aparición de “Little Girl”, el esbozo inédito de Lennon que nadie sabía que existía.

Cuando “Day Tripper” todavía no tenía riff

La grabación, publicada hoy por Apple Corps Ltd. y UMG, ofrece un vistazo a las fases más tempranas de la canción, capturando a Lennon y McCartney trabajando juntos en Kenwood, la casa de John en Weybridge, Surrey. En ese momento, el riff de guitarra que terminaría definiendo “Day Tripper” todavía no existía: la canción partía de una vieja melodía folk que Lennon había escrito el mes anterior, y la cinta recoge a los dos compositores desarrollándola juntos, entre risas y momentos espontáneos que dejan entrever lo mucho que disfrutaban componiendo en pareja.

La versión definitiva de “Day Tripper” se completó durante una sesión de estudio de ocho horas, lo que convierte esta cinta de trabajo en un documento fascinante tanto del proceso creativo detrás de una de las canciones más perdurables de la banda como de la complicidad entre sus dos compositores principales. “Day Tripper” y “We Can Work It Out”, grabadas durante las sesiones de Rubber Soul, estaban destinadas desde el principio a un sencillo doble cara A independiente, por lo que nunca llegaron a formar parte del álbum original.

Segundo adelanto de la reedición de “Rubber Soul”

Esta cinta de trabajo llega como segundo adelanto de la Rubber Soul Special Edition, tras la publicación de “Michelle (Take 1)” en el momento del anuncio de la reedición. El proyecto completo, con nuevas mezclas del productor Giles Martin y el ingeniero Sam Okell, reunirá 24 grabaciones de sesión tempranas (20 tomas inéditas y tres demos caseras nunca publicadas), junto a la nueva mezcla estéreo del álbum, la mezcla mono original, la versión estadounidense editada en su día por Capitol y el propio sencillo de época “Day Tripper” / “We Can Work It Out”. La reedición llegará el 2 de octubre a través de Apple Corps Ltd., Capitol y UMe, disponible ya en preventa en múltiples formatos de vinilo, CD y Blu-ray.

Las ediciones más completas del proyecto, las Super Deluxe de 4CD y 5LP+7″, incluirán además un Blu-ray con la mezcla en Dolby Atmos, audio estéreo en alta resolución y los vídeos promocionales de época de “Day Tripper” y “We Can Work It Out”, junto con un libro de tapa dura de 88 páginas con una introducción firmada por el propio Paul McCartney. Es, en conjunto, el tratamiento más exhaustivo que ha recibido nunca este tramo concreto del catálogo de la banda.

Lennon y McCartney, la pareja creativa que definió “Rubber Soul”

Publicado originalmente el 3 de diciembre de 1965, Rubber Soul marcó un momento clave en la evolución de The Beatles. Llegaba al cierre de un año en el que Lennon, McCartney, George Harrison y Ringo Starr habían alcanzado cotas artísticas y comerciales inéditas hasta entonces, y el disco reveló a una banda dispuesta a ir más allá de las convenciones del pop para adentrarse en un enfoque mucho más ambicioso de la composición y la grabación, tendiendo un puente entre la Beatlemanía y la experimentación que llegaría después con Revolver y Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band.

Escuchar hoy a Lennon y McCartney construyendo “Day Tripper” desde cero, sin el riff que millones de personas llevan tarareando seis décadas, es también un recordatorio de por qué su sociedad compositiva sigue estudiándose como una de las más fértiles de la historia de la música popular. La cinta no solo documenta el nacimiento de una canción concreta: retrata el método de trabajo de dos compositores que, en plena efervescencia creativa de mediados de los 60, seguían encontrando en el proceso de escribir juntos tanto disfrute como resultado.

Es precisamente ese contraste el que hace tan valiosas estas cintas de trabajo: donde el disco terminado ofrece la versión pulida y definitiva de la canción, el material de sesión muestra el tanteo, la duda y el humor que hay detrás de cualquier proceso creativo, por mítico que acabe resultando el resultado final. Sesenta años después, sigue sorprendiendo comprobar que incluso una canción tan reconocible como “Day Tripper” tuvo que empezar, como cualquier otra, desde una idea todavía sin forma.

▶ “Day Tripper (Songwriting Work Tape)” — The Beatles | 26 de agosto de 2026 | Apple Corps / UMe

¿Os imaginabais “Day Tripper” sin su riff? ¿Qué otra canción de los Beatles os gustaría escuchar así, a medio construir?

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