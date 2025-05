The Beths firman con ANTI- Records y estrenan el vibrante sencillo «Metal»

La banda neozelandesa The Beths, conocida por su irresistible indie-rock, ha anunciado recientemente su fichaje por ANTI- Records, un sello reconocido por su roster diverso y su apoyo a artistas innovadores. Junto a esta noticia, el cuarteto de Auckland —formado por Elizabeth Stokes (voz y guitarra), Jonathan Pearce (guitarra), Benjamin Sinclair (bajo) y Tristan Deck (batería)— lanzó su nuevo sencillo Metal, acompañado de un video musical dirigido por Sports Team (Annabel Kean y Callum Devlin). Este es su primer material original desde Watching the Credits (2023), incluido en la edición deluxe de su aclamado álbum Expert In A Dying Field (2022), y marca el inicio de una nueva era para la banda.

Metal abraza el característico sonido de The Beths: guitarras chispeantes, ritmos dinámicos y letras introspectivas. Elizabeth Stokes explicó que la canción refleja su “viaje de salud” tras años de giras intensas y desafíos físicos y mentales. “En cierto modo, Metal trata sobre estar vivo y existir en un cuerpo humano. Sentí que mi cuerpo, que me había llevado bastante bien hasta ahora, estaba desmoronándose, algo sobre lo que tenía poco o ningún control”, dijo en un comunicado citado por The Line of Best Fit. La canción aborda la lucha interna contra la autocrítica, con líneas como “So you need the metal in your blood to keep you alive”, que resuenan con su narrativa de resiliencia.

El video, filmado en una granja en Leigh, Nueva Zelanda, muestra a la banda en impermeables azules buscando metal entre múltiples vacas. Billboard señaló que Metal podría ser un adelanto de un cuarto álbum, dado el cambio de sello tras tres discos con Carpark Records. La canción, producida por Pearce con asistencia de Michael Howell y masterizada por Joe Lambert, también cuenta con flauta y grabadora tocadas por Sinclair, añadiendo una capa única al sonido jangle-rock.

El anuncio del fichaje y el sencillo coincidió con la confirmación de una extensa gira mundial para otoño de 2025, que incluye fechas en Reino Unido, Europa y Norteamérica, con paradas en España: el 16 de octubre en Razzmatazz (Barcelona) y el 17 de octubre en La Paqui (Madrid), presentados por Primavera Sound. Artistas como Phoebe Rings, Bret McKenzie, Squirrel Flower y Illuminati Hotties serán teloneros en distintas fechas.

Con Metal y su nuevo hogar en ANTI-, The Beths reafirman su estatus como una de las bandas más emocionantes del indie-rock actual.

The Beths: maestros del indie-rock neozelandés

Formados en Auckland, Nueva Zelanda, en 2015, The Beths —Elizabeth Stokes (voz y guitarra), Jonathan Pearce (guitarra), Benjamin Sinclair (bajo) y Tristan Deck (batería)— se han consolidado como una de las bandas más destacadas del indie-rock global. Amigos desde la universidad, donde estudiaron jazz, unieron su amor por el pop y el rock para crear un sonido que combina melodías pegajosas, armonías vocales y letras que exploran el amor, la duda y la vida cotidiana.

Su discografía incluye tres álbumes de estudio que han recibido elogios unánimes. Future Me Hates Me (2018), su debut con Carpark Records, fue aclamado por Pitchfork como “un triunfo de composición y carisma”. Jump Rope Gazers (2020) profundizó en temas de distancia emocional, con sencillos como Dying to Believe. Expert In A Dying Field (2022), su trabajo más ambicioso, alcanzó el número 1 en Nueva Zelanda y el 6 en el Billboard Heatseekers, siendo nombrado uno de los mejores álbumes de 2022 por publicaciones como Pitchfork, Stereogum y The Ringer. La edición deluxe de 2023 incluyó Watching the Credits, que apareció en la playlist de verano de Barack Obama.

Con más de 500,000 discos vendidos, The Beths han girado extensamente, actuando en festivales como Coachella, Bonnaroo y Newport Folk Festival, y apoyando a bandas como The National y Death Cab for Cutie. Su debut en televisión en CBS Saturday Morning y su NPR Tiny Desk Concert en 2022 cementaron su creciente influencia. Su reciente fichaje con ANTI- Records y el lanzamiento de Metal sugieren un cuarto álbum en camino, manteniendo su reputación como “una de las grandes bandas de guitar-pop del momento”.

