The Black Angels lanza una versión de «My Tornado» de The Raveonettes

El dúo danés de indie rock, The Raveonettes ha decidido sorprender a sus seguidores con una nueva versión de My Tornado, fusionada dentro del estilo psicodélico de The Black Angels. El propio dúo ha dado a conocer la noticia a través de sus redes sociales: «Estamos más que emocionados y honrados de escuchar está versión única de nuestra canción ¡Son nuestros amigos y esperamos algún día grabar una de sus verdaderamente increíbles canciones!».

My Tornado es el primer sencillo de un nuevo disco que lanzarán este mismo año bajo el nombre The Raveonettes Presents: Rip It Off. Si Whip It On, un disco que se caracterizará por sus sonidos, improvisaciones y modulaciones surf. El nuevo álbum contendrá no solo la esencia de The Raveonettes, sino también la de sus colaboradores.

Recordemos que The Raveonettes está formado por Sune Rose Wagner, (guitarra y voz), y Sharin Foo (bajo y voz). Sus canciones yuxtaponen la simplicidad estructural y los acordes del rock de los años 1950 y 1960, similares a los de The Everly Brothers, ​y una intensa instrumentación eléctrica, parecida a la de The Jesus and Mary Chain, usualmente con letras oscuras (crimen, drogas, asesinatos, suicidio, amor, entre otros tópicos), similares a las de una de las influencias de la banda, The Velvet Underground.

En cuanto a The Black Angels, cabe decir que son una banda de garage rock y neopsicodelia procedente de Austin (Texas, EE. UU). Está formada por Stephanie Bailey (batería, percusión, bajo), Christian Bland (guitarra, bajo, batería), Kyle Hunt (teclados, percusión, bajo, guitarra) Alex Maas (voz, bajo, guitarra, teclados) y Nate Ryan (bajo, guitarra). El nombre de la banda está inspirado en la canción The Black Angel’s Death Song, interpretada por The Velvet Underground. La banda ganó popularidad al ser incluida en una recopilación de bandas neopsicodélicas, Psychedelica Vol.1. Además, dos de sus temas más famosos, Black Grease (perteneciente a su álbum debut) forma parte de la banda sonora del célebre videojuego Grand Theft Auto V., y Young Men Dead se halla integrado en la soundtrack del videojuego The Last of Us Part 2.