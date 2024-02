The Black Keys comparten una emotiva versión de «I Forgot To Be Your Lover»

El dúo de rock The Black Keys ha publicado una emotiva versión de I Forgot To Be Your Lover, el clásico soul de William Bell. La canción forma parte de su próximo álbum, Ohio Players, que saldrá a la venta el 5 de abril y que contará con la colaboración de artistas como Beck, Noel Gallagher, Greg Kurstin y otros.

La canción, que cuenta con la participación de Tommy Brenneck y Kelly Finnigan, muestra el lado más sensible y melódico de la banda, que ha decidido rendir homenaje a uno de sus referentes musicales. Según un comunicado, el álbum es “diferente a cualquiera de los otros de la banda, con colaboraciones entre Dan Auerbach y Patrick Carney y varios amigos y colegas”.

Los dos miembros de la banda han explicado que tuvieron una “epifanía”: “Podemos llamar a nuestros amigos para que nos ayuden a hacer música”. Añadieron que no importa con quién trabajen, nunca sienten que sacrifiquen su identidad, sino que solo añaden “un sabor especial”. El álbum fue terminado solo por ellos dos, y aseguraron que nunca habían trabajado tan duro para hacer un disco.

Antes del lanzamiento del álbum, se estrenará un documental sobre la banda en el festival SXSW 2024, titulado This Is a Film About the Black Keys, que repasará su trayectoria desde sus inicios en Ohio hasta su éxito mundial. El documental está dirigido por Jeff Dupre, conocido por su película Marina Abramovic: The Artist Is Present.