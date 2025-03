The Black Keys se desatan con “Babygirl”: El sonido que define su nueva era

Si hay algo que The Black Keys saben hacer, es sorprendernos con cada riff, cada golpe de batería y cada nota que destila su característico blues-rock. Su más reciente sencillo, Babygirl, lanzado el 21 de marzo de 2025 a través de Easy Eye Sound/Warner Records, no es la excepción. Este tema, el segundo adelanto de su próximo álbum No Rain, No Flowers, llega como una ráfaga de energía que mezcla lo mejor de su esencia cruda con un toque fresco y vibrante. ¿Listo para sumergirte en esta joya sonora? ¡Prepárate, porque esto es puro fuego!

Construido sobre un riff de piano que te atrapa desde el primer segundo, Babygirl nos regala la voz intensa de Dan Auerbach, respaldada por la percusión implacable de Patrick Carney. Pero esto no es solo un esfuerzo del dúo de Ohio: la canción cuenta con la colaboración estelar de Daniel Tashian, ganador de un Grammy, y Scott Storch, nominado ocho veces al mismo premio y conocido por su trabajo con artistas como Beyoncé y 50 Cent. “Habíamos estado obsesionados con el trabajo prolífico de Scott y su trayectoria durante años. Verlo en el estudio con nuestra colección de teclados vintage fue inspirador”, confesaron The Black Keys sobre esta unión mágica.

El resultado es un tema que fusiona el rock visceral con una energía eufórica y un enfoque romántico en su estribillo. Es imposible no mover los pies o imaginarte en una de esas noches épicas que solo The Black Keys saben evocar. Este sencillo sigue los pasos de The Night Before, el primer adelanto de No Rain, No Flowers, y juntos pintan un panorama intrigante de lo que será el decimotercer álbum de la banda, prometido para finales de 2025.

Pero Babygirl no viene solo: coincide con la venta de entradas para la segunda etapa de su gira No Rain, No Flowers Tour, que arranca el 23 de mayo en Oklahoma y recorrerá ciudades como Los Ángeles, Nueva York y Toronto. Además, The Black Keys celebrarán sus icónicos Record Hangs, fiestas de vinilos en Nashville el 22 de marzo y el 19 de abril. Si buscas un himno que te sacuda el alma y te prepare para lo que viene, Babygirl es tu entrada perfecta a la nueva era de este dúo legendario. ¡Sube el volumen y déjate llevar!

Cómo The Black Keys conquistaron el mundo con blues y pasión

La historia de The Black Keys es un testimonio de cómo el talento crudo y la perseverancia pueden transformar a dos chicos de Akron, Ohio, en titanes del rock. Formada en 2001 por Dan Auerbach (voz y guitarra) y Patrick Carney (batería), debutaron con The Big Come Up (2002), un álbum grabado en un sótano que destilaba blues sucio y garage rock. Le siguieron Thickfreakness (2003) y Rubber Factory (2004), consolidándolos como favoritos del underground. Su salto al mainstream llegó con Attack & Release (2008), producido por Danger Mouse, y explotó con Brothers (2010), que les valió tres Grammys gracias a hits como Tighten Up.

El éxito masivo de El Camino (2011), con el himno Lonely Boy, los catapultó a grandes recintos y festivales globales, ganando más Grammys y un BRIT Award. Discos como Turn Blue (2014) exploraron sonidos psicodélicos, mientras que Let’s Rock (2019) y Delta Kream (2021) regresaron a sus raíces. Dropout Boogie (2022) y Ohio Players (2024) mostraron su versatilidad, aunque este último enfrentó obstáculos con una gira cancelada. Ahora, con No Rain, No Flowers en el horizonte, The Black Keys prometen su proyecto más ambicioso, tejiendo sus influencias eclécticas en un tapiz sonoro revitalizado.

Con 12 álbumes previos, seis Grammys y giras por América, Australia y Europa, The Black Keys han evolucionado sin perder su esencia. Babygirl y su próxima gira reflejan un renacimiento tras un 2024 complicado, demostrando que este dúo sigue siendo una fuerza imparable en el rock del siglo XXI.