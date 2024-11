The Black Keys y Beck lanzan el nuevo sencillo I’m With The Band”

The Black Keys y Beck vuelven a sorprendernos con su nueva colaboración en el sencillo I’m With The Band. Esta canción forma parte de la edición ampliada del álbum Ohio Players, que se lanzará el próximo 15 de noviembre. La edición, denominada Trophy Edition, incluirá cuatro pistas adicionales, una portada alternativa y una nueva secuenciación del álbum. Además, habrá una edición exclusiva en vinilo púrpura disponible en Amazon, que incluirá la pista adicional Let Love Take Its Time.

La relación entre The Black Keys y Beck no es nueva. El baterista Patrick Carney recordó en una entrevista cómo conocer a Beck en 2003 fue un punto de inflexión para la banda. Carney le entregó a Beck una versión pirata de su álbum Thickfreakness, lo que llevó a la banda a ser invitada a una gira pocas semanas después. “¿Quién va a escuchar esa mierda? Beck lo hizo. Y nos invitó a una gira unas semanas después, lo que fue nuestro primer gran avance”, comentó Carney.

Este año ha sido tumultuoso para The Black Keys, quienes anunciaron una nueva gestión tras la pública ruptura con su equipo anterior. En junio, la banda reveló en redes sociales que estaban “jodidos” después de que su gira por América del Norte fuera cancelada abruptamente.