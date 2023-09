The Breeders y J Mascis publican una colaboración inédita por el 30º aniversario de «Last Splash»

The Breeders y J Mascis de Dinosaur Jr han unido fuerzas para lanzar una nueva versión de Divine Hammer, que estará incluida en la redición del mítico álbum Last Splash de la banda de rock alternativo.

Esta versión totalmente inédita de su canción Divine Hammercuenta con la voz de J Mascis, por lo que ahora este tema lo encontramos bajo el nombre Divine Mascis. La reedición por el 30º aniversario del ya mítico disco saldrá a la venta el próximo viernes 22 de septiembre a través de 4AD.



“En aquel momento, J Mascis era un dios de la guitarra, así que le enviamos la cinta para que pusiera la guitarra, así que cuando nos lo envió de vuelta sin nuestras voces y solo puso la suya, pensamos, «‘»¡¿Qué?!’ Esto es realmente lindo». Tiene cierta frescura y es muy extraño. Me gusta su voz y la forma en que canta y pronuncia las líneas. Así que pensé que era realmente genial”, afirma la guitarrista del grupo Kelley Deal.

Por si todo esto no os resultase suficiente, destaquemos que esta reedición contiene dos pistas que nunca antes hemos escuchado, desenterradas de las cintas analógicas originales del álbum, como la ya publicada Go Man Go.

The Breeders acompañarán este lanzamiento del disco con una gira con el apoyo de Belly, Screaming Females y Horsegirl. Una vez hayan finalizado esta gira, ofrecerán varios shows junto a Olivia Rodrigo en su Guts World Tour. Serán sus teloneros tanto en el Medison Square Garden de Nueva York como en el Kia Forum de Inglewood (Los Ángeles) el próximo año.