The Cribs estrenan su nueva colección de singles con el tema “Swinging At Shadows”

Canción: Swinging At Shadows

Artista: The Cribs

Pertenece a: Es el primer adelanto de Sonic Blew Singles Club, una nueva serie de singles mensuales que el trío británico lanzará desde hoy hasta finales de año.

Se accede a esta nueva colección de canciones a través de suscripción. Los fans que se suscriban recibirán cuatro discos de vinilo de 7 ″ con dos canciones cada uno entre los meses de septiembre y diciembre, que incluirán canciones inéditas de las sesiones de su último álbum Night Network.

¿Cuándo se publica? En formato físico, tanto Swinging At Shadows como su cara B Taken To Tualatin se publicarán en formato físico el próximo 24 de septiembre.

Sobre la canción y esta nueva colección: Gary Jarman, bajista de la banda, afirma: “Básicamente, después de tres años fuera de la carretera, terminamos con tantas canciones acumuladas que queríamos intentar hacer algo diferente e interesante con ellas. Teníamos un montón de pistas adicionales de las sesiones de Night Network que terminamos y mezclamos durante el confinamiento, y después el tiempo de inactividad adicional nos llevó a crear varias canciones nuevas también. Por supuesto, podríamos haberlos dejado todos a un lado y retenerlos para un nuevo álbum o lo que sea, pero eso no parece muy divertido”.

¿Dónde puedo escucharla? En plataformas digitales como Apple Music o Spotify o a continuación.