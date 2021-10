The Cribs estrenan «The Day I Got Lost Again», su single correspondiente al mes de octubre

Artista

The Cribs

¿Por qué es noticia?

La banda británica ha compartido un nuevo single titulado The Day I Got Lost Again, segundo adelanto de su colección mensual de singles Sonic Blew Singles Club.

Sobre esta nueva colección

Se accede a esta nueva colección de canciones a través de suscripción. Los fans que se suscriban recibirán cuatro discos de vinilo de 7 ″ con dos canciones cada uno entre los meses de septiembre y diciembre, que incluirán canciones inéditas de las sesiones de su último álbum Night Network.

‎Todos estos temas fueron grabados en el Studio 606 de ‎‎Dave Grohl ‎‎en Los Ángeles (en el caso de las canciones que aparecerán en el lado A de los 7″), y en el propio estudio casero de The Cribs durante el confinamiento (aquellas que formarán las caras B).‎

The Cribs – The Day I Got Lost Again

