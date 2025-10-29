The Cribs se reconcilian con el pop con su nuevo single «A Point Too Hard To Make»

Los hermanos Jarman están de vuelta y lo hacen con una propuesta que mira al pasado sin nostalgia y al futuro con melodía. The Cribs han lanzado A Point Too Hard To Make, una balada pop que sirve como segundo adelanto de su próximo álbum Selling A Vibe, previsto para el 9 de enero de 2026 vía PIAS. En palabras de Gary Jarman, el tema aborda “todo ese daño de los 2000”, una década que les dio fama, giras y una comunidad, pero también desgaste emocional. “¿Qué haces cuando la fiesta se acaba?”, se pregunta el bajista. La respuesta parece estar en seguir juntos, y en seguir escribiendo canciones que conecten.

El nuevo disco marca un giro estilístico. Tras ocho álbumes donde el punk y el indie rugían con fuerza, los de Wakefield se han aliado con Patrick Wimberly (ex-Chairlift, productor de Beyoncé y Ellie Goulding) para sacar a relucir su lado más melódico. Ya lo dejaron claro con Summer Seizures, el primer adelanto, donde Ryan Jarman confesaba que siempre han amado el pop, pero lo enterraban por “culpa punk”. Ahora, sin complejos, reivindican los ganchos y las armonías. Y lo celebrarán por todo lo alto: el 11 de julio de 2026 tocarán en Millennium Square de Leeds, diez años después de su última actuación allí, cuando compartieron escenario con Thurston Moore. Las entradas salen en preventa el 29 de octubre y en venta general el 31.

De Wakefield al culto indie: veinte años de guitarras, himnos y evolución

Formados en 2001 por los gemelos Gary y Ryan Jarman, junto a su hermano menor Ross, The Cribs nacieron como un proyecto casero que pronto se convirtió en referente del indie británico. Su debut The Cribs (2004) y el explosivo The New Fellas (2005) les posicionaron como herederos del garage punk de The Libertines, con letras ingeniosas y actitud DIY. Pero fue con Men’s Needs, Women’s Needs, Whatever (2007), producido por Alex Kapranos de Franz Ferdinand, donde alcanzaron su pico creativo y comercial. Temas como Men’s Needs y I’m a Realist se convirtieron en himnos generacionales.

La banda no ha temido reinventarse. En Ignore the Ignorant (2009) sumaron a Johnny Marr (The Smiths) como guitarrista, y en In the Belly of the Brazen Bull (2012) exploraron terrenos más densos y emocionales. Tras For All My Sisters (2015) y el crudo 24-7 Rock Star Shit (2017), grabado en cinco días, llegó Night Network (2020), autoproducido tras una batalla legal con su antiguo management, y alabado por medios como NME como “su mejor disco en una década”. Con Selling A Vibe, The Cribs no solo cierran un ciclo: lo reescriben con melodía, madurez y la misma energía que les hizo únicos.

Comparte tus opiniones en CrazyMinds, nuestras redes sociales (Instagram, Twitter o Bluesky) o nuestro canal oficial de Whatsapp.