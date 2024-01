The Dandy Warhols estrenan «Danzig With Myself», un tema con la colaboración de Frank Black de Pixies

The Dandy Warhols han lanzado un nuevo sencillo titulado Danzig With Myself, en el que han contado con la participación de Frank Black, el líder de Pixies. La canción forma parte de su nuevo álbum, Rockmaker, que saldrá a la venta el 15 de marzo a través de Sunset Blvd. Records.

Según ha explicado el vocalista de la banda, Courtney Taylor-Taylor, el tema surgió a partir de un riff que “sonaba a Misfits o Danzig y luego se ralentizó”. Con el tiempo, el juego de palabras “se convirtió en el título provisional, y luego no pudimos cambiarlo. Quiero decir, vamos… Danzig with Myself?!”.

La colaboración con Frank Black se produjo de forma casual, cuando Taylor-Taylor le llamó y resultó que estaba en Zúrich. “Le conseguí a él y a parte de su familia unas visitas muy interesantes a unos museos, y luego le pregunté si quería tocar en nuestro disco”, ha relatado.

El nuevo álbum será el duodécimo de la carrera de Los Dandy Warhols, que llevan más de 25 años en la escena musical. “A veces tenemos una idea muy clara de lo que queremos. Es lo que queremos que alguien más haga, pero como nunca lo hace, tenemos que hacerlo nosotros. Tiene un sonido muy específico. No hay muchos discos de guitarra pesada que nos gusten actualmente, así que esa fue la razón de Rockmaker”, ha comentado Taylor-Taylor.

Además del single, os dejamos con el tracklist del disco al completo:

1. ‘The Dooms Day Bells’

2. ‘Danzig With Myself’ (feat Black Francis)

3. ‘Teutonic Wine’

4. ‘Summer Of Hate’

5. ‘I’d Like To Help You With Your Problem’

6. ‘The Cross’

7. ‘Root Of All Evil’

8. ‘Must’ve Always Been A Thing’

9. ‘Love Thyself’

10. ‘Real People’

11. ‘I will Never Stop Loving You’