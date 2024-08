The Dare lanza “You’re Invited“ y promete revolucionar Nueva York

The Dare, el nombre por el que se conoce al músico y DJ Harrison Smith, ha lanzado su nuevo sencillo You’re Invited, acompañado de un video musical. Este tema es parte de su próximo álbum What’s Wrong With New York, que saldrá el 6 de septiembre a través de Republic Records. Anteriormente, Smith había lanzado Perfume en junio y su sencillo debut Girls en agosto de 2022.

El nuevo sencillo combina un bajo funky con coros clásicos de los años 2000, creando una atmósfera perfecta para esta tarjeta de visita. El álbum debut de The Dare ha sido escrito en colaboración con Dylan Brady (100 Gecs), Emile Haynie (Lana Del Rey, FKA twigs, Dua Lipa) y Chris Greatti (Yves Tumor, Yeule), entre otros.

El último año ha sido significativo para Smith, quien ayudó a producir Guess de Charli XCX y su remix con Billie Eilish, además de aparecer en el video musical. Además, como DJ residente en el club Home Sweet Home de Nueva York, está construyendo una comunidad vibrante en la escena musical de la ciudad.