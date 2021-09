The Darkness comparte “Nobody Can See Me Cry”, segundo adelanto de su nuevo disco

Canción: Nobody Can See Me Cry

Artista: The Darkness

Pertenece a: Estará incluido en Motorheart, el nuevo disco de la banda que llegará el 19 de noviembre a través de Cooking Vinyl.

Se trata del séptimo trabajo de los británicos tan solo dos años después de Easter Is Cancelled en 2019.

Sobre la canción: Justin Hawkins, líder de la banda, explica que “El mensaje “Nadie puede verme llorar” es devastador. Anhelo ser visto. Así que me conformaré con ser escuchado. Escuchad esta canción, es genial. Debería saberlo, yo la canto”.

¿Hay videoclip? Sí, y ya podemos verlo a continuación.

¿Tenemos tracklist del disco? Sí, y os lo dejamos a continuación:

1. ‘Welcome Tae Glasgae’

2. ‘It’s Love, Jim’

3. ‘Motorheart’

4. ‘The Power And The Glory Of Love’

5. ‘Jussy’s Girl’

6. ‘Sticky Situations’

7. ‘Nobody Can See Me Cry’

8. ‘Eastbound’

9. ‘Speed Of The Nite Time’



Sobre The Darkness

The Darkness es una banda de rock británica formada en Lowestoft, Inglaterra, en 2000. La banda está formada por Justin Hawkins (voz principal, guitarra principal), su hermano Dan Hawkins (guitarra rítmica, coros), Frankie Poullain (bajo y coros) y Rufus Tiger Taylor (batería, coros).

Hasta el momento, han lanzado un total de seis discos: Permission to Land (2003), One Way Ticket to Hell… and Back (2005), Hot Cakes (2012), Last of Our Kind (2015), Pinewood Smile (2017) y Easter Is Cancelled (2019), al que se unirá Motorheart (2021) próximamente.