The Darkness exploran roles de género en su nuevo video «I Hate Myself»

The Darkness han lanzado el video musical dirigido por Simon Emmett de su último sencillo I Hate Myself, una celebración enérgica y punk del auto-desprecio. Según Justin Hawkins, el tema aborda la importancia de aprender de los errores y no repetir la historia. La letra de la canción refleja las luchas del vocalista tras la ruptura de una relación, con un enfoque autocrítico y humorístico.

El video musical, dirigido por Simon Emmett, presenta a Hawkins como una diva fumadora en cadena, con maquillaje completo y cabello largo y fluido. Capturado en una sola toma y sin editar, el video ofrece una visión íntima del tema de la canción. Hawkins comentó que el video ha llevado la canción a un nuevo nivel y que está deseando que todos lo vean.

El sencillo es el segundo adelanto del octavo álbum de estudio de la banda, Dreams On Toast, que se lanzará el 28 de marzo a través de Cooking Vinyl. La banda también ha anunciado una gira por el Reino Unido en marzo, incluyendo un concierto en el OVO Arena Wembley de Londres.

The Darkness se formaron en 2000 y rápidamente ganaron popularidad con su álbum debut Permission to Land en 2003, que incluyó éxitos como I Believe in a Thing Called Love y Love Is Only a Feeling. Su estilo glam rock y sus actuaciones enérgicas los convirtieron en una banda icónica de la década de 2000.

A lo largo de los años, The Darkness han lanzado varios álbumes, incluyendo One Way Ticket to Hell… and Back (2005), Hot Cakes (2012) y Easter Is Cancelled (2019). La banda ha experimentado con diferentes estilos musicales, manteniendo siempre su esencia rockera y su sentido del humor característico.

Con Dreams On Toast, la banda continúa su legado musical, explorando nuevos temas y sonidos mientras mantienen su identidad única. La colaboración con Simon Emmett en el video de I Hate Myself es un testimonio de la creatividad y disposición de The Darkness para abordar temas complejos de manera innovadora.

