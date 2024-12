The Darkness regresa con fuerza con «I Hate Myself»

The Darkness ha lanzado hoy su nuevo sencillo I Hate Myself, una explosiva y autocrítica canción que forma parte de su próximo álbum Dreams On Toast. El lanzamiento coincide con el anuncio de una gira por el Reino Unido en 2025.

El nuevo sencillo de The Darkness, I Hate Myself, es una muestra de su capacidad para reinventarse y sorprender a sus fans. La canción, que combina elementos punk y glam, destaca por su letra autocrítica y su energía desenfrenada. Justin Hawkins, el carismático líder de la banda, describe el tema como «una celebración ruidosa y alegre del auto-desprecio». Según Hawkins, la canción busca transmitir la importancia de aprender de los errores y no repetirlos.

El lanzamiento de I Hate Myself es el segundo adelanto de su próximo álbum Dreams On Toast, que saldrá a la venta en marzo de 2025. La banda también ha anunciado una serie de conciertos en el Reino Unido, comenzando el 7 de marzo en Ipswich y culminando el 29 de marzo en el OVO Arena Wembley en Londres. Los fans pueden esperar una mezcla de sus clásicos y nuevas canciones en estos shows, que prometen ser inolvidables.

The Darkness se formó en 2000 y rápidamente ganó fama con su álbum debut Permission to Land en 2003, que incluye éxitos como I Believe in a Thing Called Love. A lo largo de los años, la banda ha lanzado varios álbumes y ha mantenido una base de fans leal gracias a su estilo único y sus enérgicas actuaciones en directo. Su capacidad para fusionar el rock clásico con elementos modernos los ha mantenido relevantes en la escena musical.

Con I Hate Myself, The Darkness demuestra una vez más su habilidad para evolucionar y mantenerse relevantes en la industria musical. ¿Qué opinas de este nuevo sencillo? ¡Déjanos tus comentarios y sigue atento a más novedades de The Darkness en CrazyMinds.es o a través de nuestro perfil oficial de WhatsApp de CrazyMinds!