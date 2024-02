The Decemberists presentan nueva canción: «Burial Ground»

La vuelta de The Decemberists es siempre motivo de celebración. Aunque en esta ocasión parece un hecho un poco aislado, disfrutar nuevamente de su música nos alegra el corazón.Desde 2018 con la salida de I’ll be your girl, no hemos sabido nada de ellos en el plano musical.

Esto no quiere decir nada. Por ejemplo Colin Meloy, líder de la banda de Portland, se dedica a proyectos literarios. Pero esto todo es un entretenimiento en este periodo de paz que está teniendo la banda. Hoy, para sorpresa de todos, han anunciado una nueva canción titulada Burial Ground con su sonido característico, más cercano al folk que en anteriores ocasiones y con la magia que encierran sus creaciones.

Aquí podéis disfrutarla:

Planes de gira para The Decemberists

Aunque nos pille a desmano, al menos en España, tienen fechas cerradas de gira por Estados Unidos y Canadá durante varios meses, bajo el nombre de A peaceable kingdom.

También, como cierre de este tour, tocarán en Londres junto a bandas como Death Cab for Cutie, The Postal Service, Phoenix y más nombres en una jornada épica.

Ojalá esta canción sea el preámbulo a un nuevo álbum de la banda. Sería una gran noticia para comenzar 2024.