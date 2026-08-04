The Drums estrena sello propio con “It Didn’t Matter”, su colaboración con Mareux

Jonny Pierce nunca ha sido de anunciar las cosas por todo lo alto. Así que, en lugar de generar expectación con teasers y cuentas atrás, el líder de The Drums ha decidido lanzar su propio sello discográfico de la manera más directa posible: publicando música. Su nueva etiqueta se llama Abysmal Records, y su primera referencia es “It Didn’t Matter”, una colaboración inesperada con el artista darkwave Mareux.

Un sello que nace con el nombre de una vieja herida

El propio nombre de la nueva discográfica no es casual: Abysmal Records remite directamente a Abysmal Thoughts, el disco de 2017 con el que Pierce, ya convertido en único miembro de The Drums, inauguró la etapa más confesional del proyecto. Con este nuevo sello, el músico busca un espacio distinto: no un ciclo tradicional de álbumes, sino una serie de sencillos nacidos de sesiones de grabación que Pierce ha ido acumulando junto a distintos artistas durante los últimos dos años. “It Didn’t Matter” es la primera entrega de esa serie, que se extenderá durante seis meses y que, según ha confirmado el propio sello, desembocará en un nuevo álbum completo de The Drums previsto para 2027.

Para estrenar Abysmal Records, Pierce ha elegido como compañero de viaje a Mareux, el proyecto del músico angelino de origen iraní Aryan Ashtiani. Sobre cómo surgió la canción, Pierce se ha mostrado especialmente entusiasmado: «No desde que escribía mi música más temprana una canción había surgido con tanta naturalidad. Cuando eso pasa, siento la certeza de que la canción estaba destinada a existir, que necesitaba estar aquí, para todos nosotros», ha explicado el músico.

Cuando el synth-pop retro de Jonny Pierce se cruza con el darkwave de Mareux

Sonoramente, “It Didn’t Matter” encuentra a Pierce instalado de lleno en el synth-pop más retro, un terreno que en los últimos años ha ido ganando peso dentro de su propuesta. Sobre una base de teclados envolvente, las voces de Pierce y Mareux se turnan el protagonismo y en ocasiones se funden en armonías que aportan calidez a un pulso deliberadamente frío. Pierce ha reconocido que la aportación de Mareux le devolvió directamente a su adolescencia, cuando la música basada en sintetizadores marcaba buena parte de lo que escuchaba, y que sus texturas le recordaron a una época en la que buscaba desesperadamente el amor sin encontrarlo.

El resultado conecta de forma directa con la sensibilidad que ha hecho de Mareux uno de los nombres más seguidos del darkwave y el synth-pop contemporáneos, después de que su versión de “The Perfect Girl” de The Cure se convirtiera en un fenómeno viral en TikTok en 2021. Desde entonces, el proyecto de Ashtiani ha publicado dos álbumes de estudio a través de Warner Records: su debut, Lovers From the Past (2023), y su segundo trabajo, Nonstop Romance (2025), con el que ha seguido ampliando su universo hacia sonidos más bailables sin renunciar a su costado oscuro y romántico.

De Brooklyn al synth-pop confesional: la trayectoria de The Drums

The Drums nació en 2008 en Nueva York de la mano de Jonathan Pierce y Jacob Graham, dos amigos de infancia que convirtieron el proyecto en una de las bandas más celebradas del indie pop de finales de la década, gracias a discos como su debut homónimo de 2010 o Portamento (2011), construidos sobre guitarras luminosas y una melancolía muy ochentera. Tras la salida de Graham en 2016, Pierce asumió en solitario las riendas de la banda, y desde entonces cada álbum ha ido profundizando en un terreno cada vez más íntimo y personal, desde Abysmal Thoughts (2017) hasta Jonny (2023), su sexto y hasta ahora último trabajo, en el que el músico revisitaba abiertamente su infancia dentro de una comunidad religiosa cerrada.

“It Didn’t Matter” llega, así, en un momento especialmente activo para Pierce: mientras arranca esta nueva etapa como productor de sello, la canción de The Drums “Money” ha encontrado una segunda vida viral en TikTok en los últimos meses, alcanzando el disco de platino y presentando a la banda a una nueva generación de oyentes que probablemente nunca la había escuchado antes. Entre la nostalgia de un himno de hace más de una década y la novedad de un sello recién nacido, Pierce parece haber encontrado la fórmula perfecta para no dejar de sorprender.

Abysmal Records, según ha planteado Pierce, no nace pensado como un simple vehículo para la música de The Drums, sino como un espacio pensado para la colaboración y la experimentación, con un catálogo que su fundador define como cuidadosamente seleccionado y centrado en artistas emergentes. Esa vocación coral encaja con la propia génesis de “It Didn’t Matter”: una canción nacida de encuentros en el estudio con distintos músicos a lo largo de dos años, de los que este sencillo con Mareux es solo la primera muestra pública. Habrá que esperar a los próximos meses para saber con quién más ha estado grabando Pierce, y hasta 2027 para escuchar cómo todo ese proceso cristaliza en el nuevo álbum de The Drums.

▶ “It Didn’t Matter” — The Drums & Mareux | 31 de julio de 2026 | Abysmal Records

¿Te convence este cruce entre el synth-pop de The Drums y el darkwave de Mareux? ¿Crees que Abysmal Records se convertirá en un sello a seguir de cerca?

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