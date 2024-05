The Fades: Garage Rock y Esperanza en “Looking for Keanu”

En el panorama musical actual, donde la nostalgia por el rock de garaje de los 90 se hace cada vez más palpable, emerge The Fades, una banda del sur de Londres que nos recuerda que aún hay esperanza en la música indie. Su nuevo sencillo, Looking for Keanu, es un reflejo de la honestidad cruda y la energía contagiosa que caracteriza a la banda.

El vocalista y guitarrista Dave Lightfoot se encontraba en un momento de reflexión tras una ruptura cuando escuchó que Keanu Reeves estaba filmando cerca de su estudio de ensayo. Este rumor encendió su imaginación, llevándolo a escribir Looking for Keanu, una canción que combina la sinceridad en sus versos con un estribillo poderoso y pegajoso que eleva el espíritu de quien la escucha.

El video musical está lleno de referencias a las películas de Keanu, filmado en las mismas calles del sur de Londres donde nació la canción. Con el apoyo de DJs como Steve Lamacq, John Kennedy y Marc Riley, y reseñas positivas en medios como Louder Than War y Fresh on The Net, The Fades han demostrado que pueden convertir la adversidad en ventaja, sin perder el sentido del humor.

La banda, conocida por sus actuaciones explosivas y su estilo punk DIY, grabó su primer sencillo sobre una tienda de fish and chips en el oeste de Londres, captando rápidamente la atención de Steve Lamacq y construyendo una cierta expectación alrededor de su música. Tras una gira por la costa este de Estados Unidos y el lanzamiento de su álbum Ragnarok en 2021, The Fades regresaron al estudio para crear su último álbum, Night Terrors en 2022, que aún está disponible en vinilo verde.

Con conciertos próximos en lugares tan diversos como Londres o exóticos como el MTN Bushfire Festival en África, la banda tiene mucho que esperar mientras el verano se despliega. Y mientras tanto, todos nos preguntamos: ¿dónde está Keanu?