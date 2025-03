«The Giver» o cómo Chappell Roan nos llevó de vuelta al corazón del country

Prepárate para ponerte las botas y soltar un “yee-haw” bien fuerte, porque Chappell Roan ha llegado con The Giver, un himno country que está revolucionando su sonido. Lanzada a través de Amusement e Island Records, esta canción no es solo un sencillo más: es una declaración audaz, un guiño a sus raíces y una fiesta queer que no sabíamos que necesitábamos. Tras una campaña de pistas crípticas, The Giver finalmente está aquí, y es tan irresistible como un atardecer en Missouri con un banjo de fondo.

Escrita junto a su colaborador habitual Dan Nigro, la canción mezcla la nostalgia de la infancia de Roan —escuchando country en el autobús escolar— con un toque moderno y subversivo que desafía las normas del género con humor y poder. La promoción fue un espectáculo en sí misma: desde grandes anuncios en Nashville, Nueva York y Los Ángeles con Roan disfrazada de abogada, fontanera y más, hasta un número de teléfono (620-HOT-TO-GO) que ofrecía fragmentos del tema, por no olvidarnos de su estreno en Saturday Night Live. El 14 de marzo, un vídeo al estilo infomercial, dirigido por Ramisha Sattar, terminó a hacer realidad el mundo que rodea The Giver con un despliegue de profesiones y carisma.

En un 2025 donde Roan sigue siendo la reina del pop queer tras Good Luck, Babe! y su Grammy a Mejor Artista Nueva, The Giver no anuncia un álbum country completo —“Solo estoy haciendo canciones que me hacen feliz”, dice ella—, pero sí muestra su versatilidad. Inspirada por grandes clásicos del género, esta pista es un torbellino de diversión y libertad. ¿Listo para bailarla? ¡Porque Chappell Roan siempre cumple!

De School Nights a The Giver: La Transformación de Chappell Roan

Chappell Roan, nacida Kayleigh Rose Amstutz en 1998 en Willard, Missouri, es mucho más que una estrella emergente: es un fenómeno que ha redefinido el pop con un toque teatral y una autenticidad desgarradora. Criada en un entorno conservador, su camino musical comenzó en YouTube, donde sus versiones captaron la atención de Atlantic Records. Firmada a los 17, lanzó su EP debut School Nights en 2017, pero fue tras ser despedida por el sello que encontró su voz. Adoptando el nombre Chappell Roan —un homenaje a su abuelo y a su amor por el dramatismo drag— se asoció con Dan Nigro, productor de Olivia Rodrigo, para crear The Rise and Fall of a Midwest Princess (2023).

Este álbum debut, con éxitos como Pink Pony Club y Hot to Go!, la catapultó al estrellato, mezclando pop ochentero, vulnerabilidad y un brillo camp que tuvo gran éxito con la comunidad queer. Su single de 2024, Good Luck, Babe!, alcanzó el número 4 en el Billboard Hot 100 y le valió un Grammy a Mejor Artista Nueva en 2025. Con un estilo inspirado en divas como Madonna y el arte drag, Roan no solo canta: actúa, transforma y desafía. En un año de victorias personales y profesionales, The Giver llega como un giro inesperado, conectando su pasado rural con su presente revolucionario, y dejando claro que esta princesa del Midwest no tiene límites.

