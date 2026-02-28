The Guest List, la banda que quiere “algo real” en medio del ruido digital

En su primer lanzamiento de 2026, The Guest List vuelve a apuntar directamente al caos de nuestra vida online. El grupo mancuniano presenta el single “Something Real”, un disparo de indignación con guitarras brillantes y un mensaje que evita sermones, pero que no se muerde la lengua: la tensión entre la búsqueda de autenticidad y un entorno dominado por trolls, bots y algoritmos.

La canción se mueve entre la frustración y un deseo honesto de encontrar significado, y su vocalista Cai Alty lo resume con claridad al describirla como “la canción que mejor representa lo que queremos decir y ser”. Según Alty, el tema habla de intentar orientarse en un mundo donde, en sus palabras, “los trolls, los bots de comentarios y los algoritmos condicionan la comprensión pública, donde el sufrimiento se normaliza y nuestros impulsos más corrosivos encuentran terreno fértil”. Un retrato que encaja bien en la narrativa que la banda ha ido tejiendo desde su debut.

No es la primera vez que The Guest List carga contra la apatía contemporánea. Su EP When The Lights Are Out ya exploraba terrenos espinosos como la salud mental masculina, el colapso ambiental o la violencia doméstica. La banda insiste, además, en no quedar encasillada dentro del mito del “grupo de Manchester”, y prefiere que el público los entienda como un proyecto que nace allí, sí, pero que no opera bajo la sombra de sus nombres históricos.

Tras un cierre de 2025 con tres noches consecutivas con entradas agotadas en Camden Assembly y un concierto multitudinario en New Century Hall, el grupo vuelve a la carretera en abril con una gira que los llevará por Dublín, Blackpool, Liverpool, Cardiff, Brighton y más ciudades del Reino Unido e Irlanda.

Con “Something Real”, The Guest List reafirma su intención de hablar claro en tiempos opacos. Sin dramatismos, sin moralinas y, sobre todo, sin miedo a señalar lo que todos vemos pero pocos dicen. Si su objetivo es conectar con una audiencia saturada de superficies y desesperada por un mensaje honesto, van en la dirección adecuada.

