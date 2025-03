The Hard Quartet lanza dos canciones antes de su gira mundial

The Hard Quartet ha lanzado dos nuevas canciones. Lies (Something You Can Do) y Coreopsis Trail se presentaron como un single conjunto, marcando su primera música nueva desde su álbum debut lanzado el otoño pasado. El video musical de Lies está dirigido por el profesional del skateboard Kevin «Spanky» Long, y muestra algunas impresionantes ilustraciones hechas con un juguete Etch A Sketch. Esta banda de indie-rock, compuesta por miembros de The Cairo Gang (Emmett Kelly), Pavement (Stephen Malkmus), Chavez (Matt Sweeney), y Dirty Three (Jim White), se embarcará en su primera gira por Norteamérica a finales de este mes, seguida de presentaciones en Europa y el Reino Unido en junio.

Kevin «Spanky» Long, conocido por su talento en el skateboard, declaró: «Fue un desafío emocionante dirigir el video de Lies. Es una canción que realmente resuena con las luchas y esperanzas cotidianas de la gente». Este nuevo lanzamiento se alinea perfectamente con el estilo único de The Hard Quartet, que ha captado el interés de la crítica musical desde su inicio.

Desde la publicación de su álbum debut, la banda ha sido elogiada por su habilidad para combinar elementos de diferentes géneros, creando una fusión musical innovadora y emocionante. Con su próximo gira, los fans tendrán la oportunidad de experimentar su enérgico y emotivo sonido en directo. «Estamos emocionados de finalmente conectar con nuestros fans en persona y compartir esta nueva música con ellos», comentó Stephen Malkmus.

Con estas nuevas canciones, The Hard Quartet demuestran una vez más su capacidad para sorprender y deleitar a su audiencia.

The Hard Quartet: un súper grupo en camino a su primer tour mundial

The Hard Quartet es un supergrupo de indie-rock formado por algunos de los músicos más talentosos de la escena alternativa. Desde su formación, el grupo ha sido aclamado por su capacidad para crear una mezcla única de estilos musicales que van desde el rock hasta el folk y el jazz.

Emmett Kelly es un talentoso cantante, compositor y guitarrista estadounidense, conocido principalmente por su trabajo con The Cairo Gang. Ha colaborado con una variedad de artistas internacionales, incluyendo a Bonnie «Prince» Billy, Ty Segall y Angel Olsen. Su habilidad para fusionar diferentes estilos musicales ha sido una característica distintiva de su carrera.

Stephen Malkmus es el principal compositor, cantante y guitarrista de la icónica banda de indie rock Pavement. Además de su trabajo con Pavement, Malkmus ha lanzado varios álbumes en solitario y con su banda The Jicks. Su influencia en la escena indie rock de los años 90 es innegable, y sigue siendo una figura prominente en la música alternativa.

Matt Sweeney es un guitarrista y productor musical estadounidense, conocido por su trabajo con bandas como Chavez y Zwan. Ha colaborado con una amplia gama de artistas, incluyendo a Bonnie «Prince» Billy, Cat Power y Billy Corgan. Su versatilidad y habilidad para adaptarse a diferentes géneros musicales lo han convertido en un músico muy solicitado.

Jim White es un baterista y compositor australiano, conocido por su trabajo con la banda instrumental Dirty Three. Ha colaborado con artistas como PJ Harvey, Cat Power y Courtney Barnett. Su estilo de batería único y su capacidad para crear atmósferas sonoras lo han destacado en la escena musical internacional.

