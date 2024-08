The Hives regresan con estilo en el videoclip de “Rigor Mortis Radio”

The Hives han lanzado un nuevo y elegante video musical para su sencillo Rigor Mortis Radio. Este tema forma parte de su reciente álbum The Death of Randy Fitzsimmons, el primero después de una pausa de 11 años. El video, dirigido por Filip Nilsson, muestra a la banda paseando por las calles del sur de Londres, realizando una coreografía sincronizada y luciendo sus característicos trajes.

El lanzamiento del video coincide con el final de una serie de conciertos de verano, donde The Hives actuaron como teloneros de Foo Fighters en su gira por Norteamérica tras unos meses en los que les hemos podido disfrutar por Europa, con varias fechas incluidas en nuestro país.