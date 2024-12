The Horrors lanzan «Lotus Eater»: Un viaje nocturno hacia lo desconocido

The Horrors han lanzado su último single Lotus Eater, una pista de siete minutos que forma parte de su próximo álbum Night Life. Este nuevo trabajo, que verá la luz el 21 de marzo a través de Fiction Records, ya ha sido anticipado con los singles The Silence That Remains y Trial By Fire. Con Lotus Eater, la banda de Southend nos ofrece una muestra más de la dirección que están tomando con este disco, caracterizada por ritmos nocturnos y una producción ambiental y texturizada.

El vocalista Faris Badwan y el bajista Rhys Webb, miembros fundadores de The Horrors, han sido acompañados en esta nueva etapa por Amelia Kidd en los teclados y Jordan Cook de Telegram en la batería. La canción Lotus Eater ha pasado por varias versiones antes de llegar a su forma final. Según la banda, la letra original de Rhys evocaba una sensación similar a la de 5 Years de David Bowie, lo que inspiró a Faris a desarrollar la idea.

El término «lotus eater» se refiere a alguien que vive en un estado de ignorancia dichosa, y la canción describe el momento de regresar a la realidad. La banda quería que la canción tuviera una sensación de melancolía y euforia, dejando atrás el pasado y comenzando de nuevo. La sección de palabra hablada fue improvisada en el estudio, y la sección media de electrónica fragmentada proviene del mundo de la programación de sintetizadores de Amelia. La banda considera que Lotus Eater es una pista hermana de Sea Within a Sea y una de sus favoritas del nuevo álbum.

El álbum Night Life incluye las siguientes canciones:

Ariel Silent Sister The Silence That Remains Trial By Fire The Feeling Is Gone Lotus Eater More Than Life When The Rhythm Breaks LA Runaway

The Horrors están actualmente de gira por el Reino Unido, con fechas restantes en Leeds, Glasgow, Blackpool, Bristol y Southend. Además, participarán en el Dot To Dot Festival el próximo año en Bristol y Nottingham, junto a artistas como Fat Dog, Sprints, Big Special, Honeyglaze, Kate Bollinger, Låpsley y Nimino.

Descubre la música de The Horrors en CrazyMinds.es e infórmate de todas nuestras novedades en el perfil oficial de WhatsApp de CrazyMinds.