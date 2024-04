“The Impossible”: La Joya Oculta de The Drums en “Jonny (Deluxe)”

The Drums han capturado la esencia de la transformación y el crecimiento personal en su nuevo single, The Impossible, una pista que se destaca en la edición deluxe de su último álbum, Jonny. Esta versión ampliada del álbum incluye cinco pistas adicionales y promete ser una experiencia auditiva aún más rica.

«Compuse The Impossible muy rápidamente», confiesa Jonny Pierce, líder de la banda. «Es un momento curioso para mí escribir una canción sobre la devastación emocional y las promesas incumplidas, ya que actualmente disfruto de un romance que está siendo satisfactorio, significativo y lleno de integridad».

En cuanto a los próximos planes de la banda, The Drums tienen una serie de conciertos programados, incluyendo actuaciones en festivales de renombre como Coachella. Con The Impossible y la edición deluxe de Jonny, The Drums nos invitan a sumergirnos en su mundo, uno donde la esperanza y el optimismo florecen a partir de las sombras del pasado.

The Drums: Ecos de Brooklyn en la Marea del Indie

La banda The Drums, originaria de Brooklyn, ha sido una figura prominente en la escena indie desde su formación en 2008. Conocidos por su sonido que fusiona el pop indie con el surf rock y el post-punk, lograron nuestra atención con su estilo distintivo y letras vulnerables. Su discografía incluye éxitos como Let’s Go Surfing y álbumes aclamados como su debut homónimo en 2010 y Encyclopedia en 2014. A lo largo de los años, la banda ha experimentado con el rock catártico y la electrónica libre, con Jonny Pierce al frente del proyecto en solitario desde 2017, ofreciendo trabajos más confesionales como Abysmal Thoughts y Brutalism. En la actualidad, The Drums continúa su evolución musical con el álbum Jonny, que refleja el compromiso de Pierce con el crecimiento interior.

Descubre la playlist de The Drums en Spotify y déjate llevar por el ritmo que ha marcado una generación. Con una selección de sus mayores éxitos, esta playlist es una invitación a explorar la evolución de la banda desde sus inicios hasta su más reciente álbum Jonny. No te pierdas la oportunidad de revivir los clásicos y encontrar nuevos favoritos.